Fostă șefă ANAF din Prahova în incompatibilitate: și-a avut soțul în subordine directă timp de peste doi ani

Doi funcționari ANAF din Prahova, un fost șef al biroului de colectare și executare silită și un inspector în cadrul biroului de colectare și executare silită din cadrul serviciul fiscal Orășenesc Slănic au fost găsiți în incompatibilitate de către Agenția Națională de Integritate. Motivul? În perioada exercitării funcției au fost în raport ierarhic direct cu soțul, respectiv soția.

Este vorba de Petre Adina Mihaela, fost Șef al Biroului de Colectare și Executare Silită din cadrul Serviciul Fiscal Orășenesc Slănic – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, Jud. Prahova

În perioada 07.03.2022 – 10.04.2024 s-a aflat în raport ierarhic direct cu soțul său, funcționar public de execuție în cadrul aceluiași birou.

Prevederi legale încălcate: art. 95 alin (1) din Legea 161/2003

Și Petre Ion, inspector în cadrul Biroului de Colectare și Executare Silită – Serviciul Fiscal Orășenesc Slănic – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, Jud. Prahova

În perioada 07.03.2022 – 10.04.2024 s-a aflat în raport ierarhic direct de subordonare față de soția sa, șef al Biroului colectare și executare silită.

Prevederi legale încălcate: art. 95 alin (1) din Legea 161/2003