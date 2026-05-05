RO-Alert emis în șase localități din Prahova. Cod portocaliu de furtuna

ISU Prahova a emis un mesaj RO-Alert în șase localități din Prahova, care în intervalul 17.00-17.30 se află sub cod portocaliu de furtună.

Localitățile vizate din județul Prahova: Breaza, Poiana Câmpina, Provița de Jos, Provița de Sus, Adunați și Talea.

Conform datelor transmise de autoritățile competente, sunt prognozate:

averse torențiale ce pot acumula 25–40 l/mp;

descărcări electrice frecvente;

intensificări ale vântului;

grindină de mici și posibil medii dimensiuni (2–4 cm).

Recomandări pentru populație: