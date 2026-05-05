RO-Alert emis în șase localități din Prahova. Cod portocaliu de furtuna

ISU Prahova a emis un mesaj RO-Alert în șase localități din Prahova, care în intervalul 17.00-17.30 se află sub cod portocaliu de furtună.
Localitățile vizate din județul Prahova: Breaza, Poiana Câmpina, Provița de Jos, Provița de Sus, Adunați și Talea.
Conform datelor transmise de autoritățile competente, sunt prognozate:
- averse torențiale ce pot acumula 25–40 l/mp;
- descărcări electrice frecvente;
- intensificări ale vântului;
- grindină de mici și posibil medii dimensiuni (2–4 cm).
Recomandări pentru populație:
- evitați deplasările în aer liber pe durata manifestării fenomenelor;
- adăpostiți-vă în clădiri sigure, departe de copaci, stâlpi sau obiecte instabile;
- nu vă apropiați de fire electrice căzute;
- asigurați ușile, ferestrele și obiectele care pot fi luate de vânt;
- în cazul șoferilor, opriți în locuri sigure, departe de copaci sau panouri publicitare;
- urmăriți informațiile oficiale și respectați indicațiile autorităților.