RO-Alert emis în șase localități din Prahova. Cod portocaliu de furtuna

Autor: Ștefan Vlăsceanu

ISU Prahova a emis un mesaj RO-Alert în șase localități din Prahova, care în intervalul 17.00-17.30 se află sub cod portocaliu de furtună.

Localitățile vizate din județul Prahova: Breaza, Poiana Câmpina, Provița de Jos, Provița de Sus, Adunați și Talea.

Conform datelor transmise de autoritățile competente, sunt prognozate:

  • averse torențiale ce pot acumula 25–40 l/mp;
  • descărcări electrice frecvente;
  • intensificări ale vântului;
  • grindină de mici și posibil medii dimensiuni (2–4 cm).

Recomandări pentru populație:

  • evitați deplasările în aer liber pe durata manifestării fenomenelor;
  • adăpostiți-vă în clădiri sigure, departe de copaci, stâlpi sau obiecte instabile;
  • nu vă apropiați de fire electrice căzute;
  • asigurați ușile, ferestrele și obiectele care pot fi luate de vânt;
  • în cazul șoferilor, opriți în locuri sigure, departe de copaci sau panouri publicitare;
  • urmăriți informațiile oficiale și respectați indicațiile autorităților.

