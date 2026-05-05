Decizie definitivă în dosarul „Ciorani”: fostul primar Marin Voicu scapă de închisoare după prescrierea faptelor

Răsturnare de situație în unul dintre cele mai controversate dosare electorale din România. Fostul primar al comunei Ciorani, Marin Voicu, a scăpat definitiv de executarea pedepsei cu închisoarea în dosarul privind fraudarea alegerilor locale din 2020.

Decizia a fost pronunțată astăzi, 5 mai, de Curtea de Apel Ploiești, care a admis apelurile formulate atât de procurori, cât și de inculpați și a dispus încetarea procesului penal ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.

Condamnare inițială pentru fraudă electorală

În primă instanță, Marin Voicu fusese condamnat la 2 ani de închisoare cu executare pentru instigare la falsificarea documentelor și evidențelor electorale în formă continuată, fiind reținute 20 de acte materiale.

Alături de acesta, în dosar au fost condamnate mai multe persoane implicate în procesul electoral din 2020.

Prescripția, decisivă în apel

În urma judecării apelurilor, instanța a constatat intervenirea prescripției răspunderii penale pentru un număr de 20 de inculpați, inclusiv pentru fostul edil.

Astfel, procesul penal a fost încetat, iar condamnările dispuse anterior nu mai produc efecte din punct de vedere penal.

Decizia este definitivă.

Dosarul care a șocat opinia publică

Cazul de la Ciorani a devenit cunoscut la nivel național după apariția unor imagini în care mai multe persoane ar fi completat buletine de vot în favoarea unui candidat, într-un spațiu improvizat, în afara secției de votare.

Ancheta a vizat suspiciuni de fraudă electorală organizată, fiind unul dintre cele mai mediatizate dosare de acest tip din România ultimilor ani.

Un dosar închis, dar cu semne de întrebare

Decizia de încetare a procesului penal pe motiv de prescripție închide juridic dosarul fraudării alegerilor de la Ciorani, însă ridică noi întrebări legate de durata procedurilor și de eficiența mecanismelor judiciare în cazuri sensibile.

Soluția instanței

Solutia pe scurt: În temeiul art. 421 alin. (1) pct. 2 lit. a) Cod procedură penală, admite apelurile declarate de către PARCHETUL de pe lângă JUDECĂTORIA BUZĂU şi apelanţii-inculpaţi ANDREIA? IOAN, CHIRCHIBOI ION MUGUREL, MIRICĂ PETRA, DIMA LUMINITA, GEREA IULIANA, IANCU ALINA SANDA, ANGHEL ELENA, VOINEA FLORIN, MARIN VOICU, DUMITRU GEORGE MARIUS, RADU ŞTEFAN, ENE MARIA, TRANDAFIR NINA, ENE MARIANA, ENE CĂTĂLINA, STANCIU SILVIA, CATARGIU GEORGIANA AMALIA şi VOINEA MARIETA împotriva sentinţei penale nr. 752/11.07.2025 a Judecătoriei Buzău în dosarul nr. 10081/200/2021.

Desfiinţează în parte sentinţa penală nr. 752/11.07.2025 a Judecătoriei Buzău în dosarul nr. 10081/200/2021 şi rejudecând, hotărăşte:

1. Înlătură dispoziţia de condamnare precum şi măsurile şi obligaţiile stabilite în sarcina inculpatului ANDREIA? IOAN. În temeiul art. 396 alin. (6) Cod procedură penală cu referire la art. 17 alin. (2) Cod procedură penală şi art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală raportate la art. 154 alin. (1) lit. d) Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal în interpretarea dată prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ?i în acord cu Decizia HP a ÎCCJ nr. 67/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului ANDREIA? IOAN sub aspectul săvârşirii infrac?iunii de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată prevăzută de art. 391 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 77 lit. a) Cod penal (4 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

2. Înlătură dispoziţia de condamnare precum şi măsurile şi obligaţiile stabilite în sarcina inculpatului CHIRCHIBOI ION MUGUREL. În temeiul art. 396 alin. (6) Cod procedură penală cu referire la art. 17 alin. (2) Cod procedură penală şi art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală raportate la art. 154 alin. (1) lit. d) Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal în interpretarea dată prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ?i în acord cu Decizia HP a ÎCCJ nr. 67/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului CHIRCHIBOI ION MUGUREL sub aspectul săvârşirii infrac?iunii de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată prevăzută de art. 391 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 77 lit. a) Cod penal (4 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

3. Înlătură dispoziţia de condamnare precum şi măsurile şi obligaţiile stabilite în sarcina inculpatei MIRICĂ PETRA. În temeiul art. 396 alin. (6) Cod procedură penală cu referire la art. 17 alin. (2) Cod procedură penală şi art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală raportate la art. 154 alin. (1) lit. d) Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal în interpretarea dată prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ?i în acord cu Decizia HP a ÎCCJ nr. 67/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei MIRICĂ PETRA sub aspectul săvârşirii infrac?iunii de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată prevăzută de art. 391 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 77 lit. a) Cod penal (4 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

4. Înlătură dispoziţia de condamnare precum şi măsurile şi obligaţiile stabilite în sarcina inculpatei DIMA LUMINITA. În temeiul art. 396 alin. (6) Cod procedură penală cu referire la art. 17 alin. (2) Cod procedură penală şi art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală raportate la art. 154 alin. (1) lit. d) Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal în interpretarea dată prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ?i în acord cu Decizia HP a ÎCCJ nr. 67/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei DIMA LUMINITA sub aspectul săvârşirii infrac?iunii de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată prevăzută de art. 391 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 77 lit. a) Cod penal (4 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

5. Înlătură dispoziţia de condamnare precum şi măsurile şi obligaţiile stabilite în sarcina inculpatei GEREA IULIANA. În temeiul art. 396 alin. (6) Cod procedură penală cu referire la art. 17 alin. (2) Cod procedură penală şi art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală raportate la art. 154 alin. (1) lit. d) Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal în interpretarea dată prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ?i în acord cu Decizia HP a ÎCCJ nr. 67/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei GEREA IULIANA sub aspectul săvârşirii infrac?iunii de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată prevăzută de art. 391 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 77 lit. a) Cod penal (4 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

6. Înlătură dispoziţia de condamnare precum şi măsurile şi obligaţiile stabilite în sarcina inculpatei IANCU ALINA SANDA. În temeiul art. 396 alin. (6) Cod procedură penală cu referire la art. 17 alin. (2) Cod procedură penală şi art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală raportate la art. 154 alin. (1) lit. d) Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal în interpretarea dată prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ?i în acord cu Decizia HP a ÎCCJ nr. 67/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei IANCU ALINA SANDA sub aspectul săvârşirii infrac?iunii de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată prevăzută de art. 391 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 77 lit. a) Cod penal (4 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

7. Înlătură dispoziţia de condamnare precum şi măsurile şi obligaţiile stabilite în sarcina inculpatei ANGHEL ELENA. În temeiul art. 396 alin. (6) Cod procedură penală cu referire la art. 17 alin. (2) Cod procedură penală şi art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală raportate la art. 154 alin. (1) lit. d) Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal în interpretarea dată prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ?i în acord cu Decizia HP a ÎCCJ nr. 67/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei ANGHEL ELENA sub aspectul săvârşirii infrac?iunii de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată prevăzută de art. 391 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 77 lit. a) Cod penal (4 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

8. Înlătură dispoziţia de condamnare precum şi măsurile şi obligaţiile stabilite în sarcina inculpatului VOINEA FLORIN. În temeiul art. 396 alin. (6) Cod procedură penală cu referire la art. 17 alin. (2) Cod procedură penală şi art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală raportate la art. 154 alin. (1) lit. d) Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal în interpretarea dată prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ?i în acord cu Decizia HP a ÎCCJ nr. 67/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului VOINEA FLORIN sub aspectul săvârşirii infrac?iunii de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată prevăzută de art. 391 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 77 lit. a) Cod penal (4 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

9. Înlătură dispoziţia de condamnare precum şi măsurile şi obligaţiile stabilite în sarcina inculpatului MARIN VOICU. În temeiul art. 396 alin. (6) Cod procedură penală cu referire la art. 17 alin. (2) Cod procedură penală şi art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală raportate la art. 154 alin. (1) lit. d) Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal în interpretarea dată prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ?i în acord cu Decizia HP a ÎCCJ nr. 67/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului MARIN VOICU sub aspectul săvârşirii infrac?iunii de instigare la falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată prevăzută de art. 47 Cod penal raportat la art. 391 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 77 lit. a) Cod penal (20 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

10. Înlătură dispoziţia de condamnare precum şi măsurile şi obligaţiile stabilite în sarcina inculpatului DUMITRU GEORGE MARIUS. În temeiul art. 396 alin. (6) Cod procedură penală cu referire la art. 17 alin. (2) Cod procedură penală şi art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală raportate la art. 154 alin. (1) lit. d) Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal în interpretarea dată prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ?i în acord cu Decizia HP a ÎCCJ nr. 67/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului DUMITRU GEORGE MARIUS sub aspectul săvârşirii infrac?iunii de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată prevăzută de art. 391 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 77 lit. a) Cod penal (4 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

11. Înlătură dispoziţia de condamnare precum şi măsurile şi obligaţiile stabilite în sarcina inculpatului RADU STEFAN. În temeiul art. 396 alin. (6) Cod procedură penală cu referire la art. 17 alin. (2) Cod procedură penală şi art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală raportate la art. 154 alin. (1) lit. d) Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal în interpretarea dată prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ?i în acord cu Decizia HP a ÎCCJ nr. 67/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului RADU STEFAN sub aspectul săvârşirii infrac?iunii de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată prevăzută de art. 391 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 77 lit. a) Cod penal (4 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

12. Înlătură dispoziţia de condamnare precum şi măsurile şi obligaţiile stabilite în sarcina inculpatei ENE MARIA. În temeiul art. 396 alin. (6) Cod procedură penală cu referire la art. 17 alin. (2) Cod procedură penală şi art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală raportate la art. 154 alin. (1) lit. d) Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal în interpretarea dată prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ?i în acord cu Decizia HP a ÎCCJ nr. 67/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei ENE MARIA sub aspectul săvârşirii infrac?iunii de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată prevăzută de art. 391 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 77 lit. a) Cod penal (4 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

13. Înlătură dispoziţia de condamnare precum şi măsurile şi obligaţiile stabilite în sarcina inculpatei TRANDAFIR NINA. În temeiul art. 396 alin. (6) Cod procedură penală cu referire la art. 17 alin. (2) Cod procedură penală şi art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală raportate la art. 154 alin. (1) lit. d) Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal în interpretarea dată prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ?i în acord cu Decizia HP a ÎCCJ nr. 67/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei TRANDAFIR NINA sub aspectul săvârşirii infrac?iunii de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată prevăzută de art. 391 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 77 lit. a) Cod penal (4 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

14. Înlătură dispoziţia de condamnare precum şi măsurile şi obligaţiile stabilite în sarcina inculpatei ENE MARIANA. În temeiul art. 396 alin. (6) Cod procedură penală cu referire la art. 17 alin. (2) Cod procedură penală şi art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală raportate la art. 154 alin. (1) lit. d) Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal în interpretarea dată prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ?i în acord cu Decizia HP a ÎCCJ nr. 67/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei ENE MARIANA sub aspectul săvârşirii infrac?iunii de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată prevăzută de art. 391 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 77 lit. a) Cod penal (4 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

15. Înlătură dispoziţia de condamnare precum şi măsurile şi obligaţiile stabilite în sarcina inculpatei ENE CĂTĂLINA. În temeiul art. 396 alin. (6) Cod procedură penală cu referire la art. 17 alin. (2) Cod procedură penală şi art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală raportate la art. 154 alin. (1) lit. d) Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal în interpretarea dată prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ?i în acord cu Decizia HP a ÎCCJ nr. 67/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei ENE CĂTĂLINA sub aspectul săvârşirii infrac?iunii de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată prevăzută de art. 391 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 77 lit. a) Cod penal (4 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

16. Înlătură dispoziţia de stabilire a pedepsei închisorii şi de amânare a aplicării acesteia precum şi măsurile şi obligaţiile stabilite în sarcina inculpatei STANCU SILVIA. În temeiul art. 396 alin. (6) Cod procedură penală cu referire la art. 17 alin. (2) Cod procedură penală şi art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală raportate la art. 154 alin. (1) lit. d) Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal în interpretarea dată prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ?i în acord cu Decizia HP a ÎCCJ nr. 67/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei STANCU SILVIA sub aspectul săvârşirii infrac?iunii de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată prevăzută de art. 391 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 77 lit. a) Cod penal (4 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

17. Înlătură dispoziţia de stabilire a pedepsei închisorii şi de amânare a aplicării acesteia precum şi măsurile şi obligaţiile stabilite în sarcina inculpatei CATARGIU GEORGIANA AMALIA. În temeiul art. 396 alin. (6) Cod procedură penală cu referire la art. 17 alin. (2) Cod procedură penală şi art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală raportate la art. 154 alin. (1) lit. d) Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal în interpretarea dată prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ?i în acord cu Decizia HP a ÎCCJ nr. 67/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei CATARGIU GEORGIANA AMALIA sub aspectul săvârşirii infrac?iunii de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată prevăzută de art. 391 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 77 lit. a) Cod penal (4 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

18. Înlătură dispoziţia de stabilire a pedepsei închisorii şi de amânare a aplicării acesteia precum şi măsurile şi obligaţiile stabilite în sarcina inculpatei VOINEA MARIETA. În temeiul art. 396 alin. (6) Cod procedură penală cu referire la art. 17 alin. (2) Cod procedură penală şi art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală raportate la art. 154 alin. (1) lit. d) Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal în interpretarea dată prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ?i în acord cu Decizia HP a ÎCCJ nr. 67/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei VOINEA MARIETA sub aspectul săvârşirii infrac?iunii de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată prevăzută de art. 391 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 77 lit. a) Cod penal (4 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

19. Înlătură dispoziţia de achitare a inculpatului ONEA-NICULESCU GEORGE. În temeiul art. 396 alin. (6) Cod procedură penală cu referire la art. 17 alin. (2) Cod procedură penală şi art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală raportate la art. 154 alin. (1) lit. d) Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal în interpretarea dată prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ?i în acord cu Decizia HP a ÎCCJ nr. 67/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului ONEA-NICULESCU GEORGE sub aspectul săvârşirii infrac?iunii de complicitate la falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. (1) Cod penal raportat la art. 391 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 77 lit. a) Cod penal (4 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

20. Înlătură dispoziţia de achitare a inculpatului VLAD MĂDĂLIN. În temeiul art. 396 alin. (6) Cod procedură penală cu referire la art. 17 alin. (2) Cod procedură penală şi art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală raportate la art. 154 alin. (1) lit. d) Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal în interpretarea dată prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ?i în acord cu Decizia HP a ÎCCJ nr. 67/2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului VLAD MĂDĂLIN CNP sub aspectul săvârşirii infrac?iunii de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată prevăzută de art. 391 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 77 lit. a) Cod penal (4 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

Men?ine toate celelalte dispozi?ii ale sentinţei penale nr. 752/11.07.2025 a Judecătoriei Buzău în dosarul nr. 10081/200/2021, care nu contravin prezentei decizii. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată azi 05 mai 2026, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a Ministerului Public prin mijlocirea grefei instanţei.

Document: Hotarâre 433/2026 05.05.2026