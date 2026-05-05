Medic neurolog la spitalul privat AS Medica. Vești bune pentru pacienții din Ploiești și Prahova

Spitalul privat AS Medica și-a completat echipa cu un profesionist într-o ramură medicală cu deficit de specialiști în Ploiești și Prahova – neurologia. Raluca Ștefania Ichim-Mirodone este absolventă a Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș și și-a efectuat rezidențiatul în cadrul Institutului Național de Neurologie din București.

„Îmi doresc ca fiecare persoană care îmi trece pragul să se simtă ascultată și înțeleasă, iar împreună să găsim cea mai potrivită soluție pentru problemă”, declară doctorița Ichim-Mirodone.

„Cred că medicina nu înseamnă doar diagnostic și tratament, ci și încredere, răbdare și comunicare. De aceea, încerc să explic lucrurile cât mai clar și să construiesc o relație sinceră cu fiecare pacient”, completează aceasta.

Astfel, pacienții spitalului situat la doar câteva minute de centrul Ploieștiului, în Bucov, pot beneficia de consultații neurologice la cel mai înalt nivel de profesionalism pentru afecțiuni neurologice dintre cele mai frecvente printre care:

– durerile de cap și migrenele;

– accidentul vascular cerebral;

– epilepsia;

– tulburările de memorie;

– bolile neurodegenerative;

– amețelile și vertijul;

– neuropatiile periferice.

Prin această nouă colaborare spitalul AS Medica își completează oferta de servicii medicale de specialitate de cea mai înaltă calitate în domenii precum medicină internă, gastro enterologie, cardiologie, urologie sau recuperare medicală de lungă durată sau post traumatică.

Consultațiile sunt realizate cu atenție, profesionalism și o abordare centrată pe pacient, pentru stabilirea unui diagnostic corect și a unui plan de tratament adaptat fiecărei persoane.

Programările se pot face online, pe site-ul www.asmedica.ro, sau telefonic – 0344.111.465.