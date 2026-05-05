USR nu mai vrea coaliție cu PSD

Comitetul Politic USR, care reunește 160 de lideri ai partidului, a luat decizia să nu mai refacă majoritatea guvernamentală cu PSD. „USR își menține decizia anterioară de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD”, a anunțat Dominic Fritz, președintele USR.

Comitetul Politic al USR s-a reunit, marți, 5 mai, la câteva ore după adoptarea moțiunii PSD – AUR, și a menținut decizia anterioară de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD.

“Comitetul Politic al USR își menține decizia anterioară de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD. USR continuă direcția politică reformatoare. USR va propune Partidului National Liberal un acord politic pentru o abordare coordonată în privința pașilor următori”, a anunțat, pe Facebook, Dominic Fritz.

În cadrul unei conferințe de presă, președintele USR a reconfirmat faptul că USR nu va mai putea reface o majoritate guvernamentală cu PSD.

„Este evident că e nevoie de unirea forțelor de dreapta, e nevoie de claritate. Mandatul meu e să îi spun președintelui ceea ce am votat deja – că nu ne vom putea întoarce la masa negocierilor cu PSD. Și ne vom evolua opțiunile pentru viitor, dacă și PNL este de acord. Mandatul meu este să negociez cu Ilie Bolojan pașii următori”, a susținut președintele USR.

Președintele USR, Dominic Fritz, a fost mandatat să poarte discuții în acest sens cu președintele PNL, Ilie Bolojan. Miniștrii USR vor merge la muncă până în momentul în care va exista un nou Guvern.