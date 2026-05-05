Un antrenor de la Petrolul e primul care a crezut în steaua lui Chivu: “Am pus și eu o cărămidă acolo!”

La returul sezonului 1996-1997, Cristi Chivu avea 16 ani și era la CSM Reșița. Își împărțea timpul între școală, lotul național de juniori, generația 1980, și antrenamentele de la clubul, la care tatăl său, Mircea Chivu, fost jucător emblematic în Valea Domanului, era antrenor secund.

În primăvara acelui an, la un meci CFR Timișoara – CSM Reșița, din Divizia B, Chivu, acum campion cu Inter Milano ca antrenor, debuta la seniori. Nu împlinise 17 ani. Iar cel care l-a aruncat în luptă este Victor Roșca, antrenor în cadrul Academiei Petrolul. Viky Roșca, de loc din comuna Pogoarele, județul Buzău, este stabilit la Ploiești, fiind legat de Petrolul.

Ploieșteanul Victor Roșca l-a debutat pe Chivu la seniori

Victor Roșca și-l amintește pe copilul Chivu și a mărturisit pentru Observatorul Prahovean cum era antrenorul lui Inter acum aproape trei decenii.

“A fost talentat, dar în afară de ce i-a dat Dumnezeu a fost și foarte conștincios. Taică-su, Mircea Chivu, l-a format ca om. Nu e fost exigent cu el, dar mereu i-a arătat drumul drept. El a fost secundul meu, mi-a fost și prieten, din păcate a plecat prea devreme (n.r. la 44 de ani, în 1998). Cristi era un copil cuminte, ambii părinți se ocupau de educația lui”, a povestit Roșca.

La vremea respectivă, Chivu era internațional de junior și unul dintre elementele promițătoare ale clubului. Din acest motiv, promovarea lui a venit cumva natural.

“Era un jucător polivalent, putea evolua oriunde la mijlocul terenului. Am pus și eu o cărămidă la cariera lui, dar marele merit este a lui Cristi și a familiei sale. Eu cred că plecând din țară la 19 ani s-a maturizat mai rapid. Plus că, pierderea tatălui său, l-a pus în postura de a fi cumva pe cont propriu. Și s-a decurcat de minune”, a mai afirmat Roșca.

Cristi Chivu nu l-a căutat niciodată

Antrenorul din cadrul clubului Petrolul, care a condus prima echipă în sezonul 2000-2001, dar a activat în Prahova și la Blejoi, Câmpina sau Filipeștii de Pădure, nu s-a mai întâlnit cu Cristi Chivu de mai bine de 20 de ani.

“Îl urmăresc la televisor. Nu l-am căutat niciodată și nici nu ne-am mai intersectat. El e plecat de mulți ani din țară, dar mă uit la meciurile lui Inter și îl susțin de la distanță”, a spus tehnicianul care acum are 71 de ani.

Victor Roșca a fost mult timp în umbra unui alt antrenor român, care și-a atras meritul de a fi fost omul care l-a lansat pe Chivu în fotbal. Ioan Sdrobiș este cel care l-a debutat pe Cristi Chivu în prima ligă, fosta Divizia A, acum SuperLiga, tot în 1997, dar sub Victor Roșca, tehnicianul milanezilor a jucat primul joc la seniori. Tot la CSM Reșița, dar câteva luni mai devreme, în Divizia B.

Fost portar la Rapid, Chimia Rm. Vîlcea, Metalul Bocșa și Gloria Reșița, Victor Roșca a condus multe echipe în cariera sa de antrenor. Exceptând formațiile din Prahova, el a mai activat la metalul Bocșa, Gloria Reșița, CSM Reșița, Poli Timișoara, Minerul Motru, Corvinul, Intergaz, Oțelul, Simeria, UTA sau Arieșul Turda.