Unicul Chivu! Ce înseamnă pentru România titlul cucerit de antrenorul lui Inter Milano

Cristi Chivu (45 ani) a câștigat campionatul Italiei, cu Inter Milano, deși mai sunt trei etape de jucat în Serie A. Milanezii au învins aseară Parma, scor 2-0, și sunt campioni, chiar și matematic, într-un sezon în care Inter pornea abia ca a treia favorită, după Napoli și Milan.

Triumful lui Chivu în Italia are conotații deosebite și pentru România. În afara faptului că e primul antrenor român care câștigă titlul în Big 5, cum e numit grupul marilor campionate (Italia, Franța, Spania, Anglia, Germania), Chivu este abia al 18-lea antrenor strain, din istoria de 128 de ani a campionatului italian, care câștigă Scudetto.

Doar patru antrenori străini au triumfat la Inter

În intervalul de mai bine de un secol de când se joacă fotbal în Italia, competiția a avut mii de antrenori, cu un procent însemnat și de străini. Iar Chivu a intrat acum în compania selectă a unor tehnicieni precum legendarul Helenio Herrera, creatprul Interului din anii 1960, a lui Jose Mourinho, a suedezului Nils Liendholm sau a iugoslavului Vujadin Boskov, care a adus primul și singurul titlu din istoria Sampdoriei.

Doar patru antrenori străini au câștigat titlul pentru Inter Milano, în 96 de sezoane de Serie A, iar Chivu este unul dintre ei. Ceilalți sunt Herrera, Mourinho și maghiarul Arpad Weisz, în perioada interbelică.

În acest moment, Chivu împarte o poziție privilegiată cu Armando Castelazzi, cei doi fiind singurii oameni din istoria lui Inter Milano, care au câștigat titlul atât ca jucători, cât și ca antrenor. Românul are însă șansa săptămâna viitoare de a rămâne singur în top, dacă ia și Cupa Italiei (finala e cu Lazio, pe 13 mai), pentru că nimeni n-a reușit până acum eventul.

Românul va câștiga 5 milioane de euro pe an

Succesul din acest sezon, în care a debutat pe banca lui Inter ca antrenor, îi va aduce antrenorului român, o prelungire a contractului până în 2028 și un salariu anual de 5 milioane de euro (dublu față de cât are acum). Jucătorii și stafful milanezilor vor împărți 6 milioane de euro pentru Scudetto, din cele 16 oferite ca premiu de Federația Italiană de fotbal.

Presa italiană a dezvăluit și cum a ajuns Chivu antrenor la Inter. “Pe autostrada spre Parma, cu o țigară aprinsă și o melodie italiană pe buze, Cristian Chivu nu știa că viața lui urma să se schimbe în câteva secunde. Ecranul de bord s-a aprins: Marotta (n.r. președintele lui Inter). „Unde te duci?” „Să semnez, domnule președinte.” „Întoarce-te: ești noul antrenor al lui Inter”. Chivu le spusese celor de la Parma: “Voi refuza orice ofertă, cu excepția uneia. Exact asta”. Imediat și-a sunat soția Adelina, a ieșit la prima intersecție posibilă și s-a îndreptat spre Viale della Liberazione. Câteva ore mai târziu a semnat contractul pe doi ani cu Inter. Alegerea inimii pe care nu o va regreta niciodată”, a scris în această dimineață Gazzetta dello Sport, care a alocat 25 de pagini succesului lui Inter, dintre care trei exclusiv antrenorului român.