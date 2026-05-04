Concurs OPH: câștigă invitații duble la concertul cu muzică din animații de la Ploiești

Observatorul Prahovean lansează un nou concurs pentru cititorii care vor să se bucure, alături de cei mici, de o experiență muzicală specială.

Muzica poveștilor copilăriei, pe scena Filarmonicii

Pe 9 mai, la Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești, are loc un concert dedicat copiilor și părinților deopotrivă, construit în jurul unor coloane sonore din cele mai iubite animații.

Concertul aduce pe scenă muzica unor animații îndrăgite precum Frozen, Coco, Encanto, Ratatouille, Toy Story, The Jungle Book sau Beauty and the Beast.

Cum te înscrii la concurs

Pentru a participa, trimite un e-mail la adresa [email protected]

, cu subiectul „animusic”.

Mesajul trebuie să conțină:

numele complet;

numărul de telefon;

răspunsul la întrebarea: Unde are loc concertul?

Înscrierile se fac până vineri, 8 mai, ora 12:00.

Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți în aceeași zi.