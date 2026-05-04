Nicușor Dan despre moțiunea PSD- AUR: Nu vreau să fac predicții

Nicușor Dan participă, luni, 4 mai, în Armenia la summitul Comunității Politice Europene (CPE). Președintele României a evitat să se pronunțe dacă moțiunea PSD-AUR va trece sau nu, marți, 5 mai, în Parlament, însă a estimat că „situația de incertitudine privind conformația politică a Guvernului va fi de o săptămână-două”.

„Am, evident, opinia mea, dar nu vreau să fac speculații. Nu vreau să fac predicții”, a susținut Nicușor Dan, președintele României în momentul în care a fost întrebat ce șanse are moțiunea să treacă sau să nu treacă.

„Suntem înainte de moțiune, există toate scenariile posibile. Avem analizele făcute, dar să așteptăm ziua de mâine”, a mai susținut Nicușor Dan, în momentul în care a fost întrebat dacă este există posibilă numirea unui premier tehnocrat.

Cât privește criza politică, Nicușor Dan consideră că „o situație de incertitudine privind conformația politică a Guvernului va fi de o săptămână-două”.

„Nu trebuie să ne îngrijoreze, pentru că există angajamet pe direcția pro-europeană și pe chestiunile importante”, a susținut șeful statului.