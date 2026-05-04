Începe montarea primului cazan nou la TERMO. Ce impact va avea asupra facturii ploieștenilor

Marți, 5 mai, începe montarea primului cazan cu putere de 30 Mw (25,8 Gcal/h) la Termo Ploiești. Este primul din seria de 3, care vor înlocui cazanele sovietice din anii ’60-’70, cu care se se încălzește Ploieștiul de peste jumătate de secol, anunță primarul orașului Mihai Polițeanu.

Ce înseamnă acest cazan pentru ploieșteni

Observatorul Prahovean a stat de vorbă cu directorul Termo Ploiești. Bogdan Becheanu ne-a explicat ce impact va avea montarea noului cazan asupra ploieștenilor.

În primul rând vom plăti mai puțin. Acest lucru se va vedea de anul viitor, în factura ploieștenilor. Abia din primăvară se va putea trage linie, pentru a ne da seama ce economie s-a făcut la agentul termic.

„Cele 3 cazane noi vor înlocui vechiul cazan 5, cel care în trecut ceda foarte des și ducea la avarii frecvente în rețea. Asta înseamnă și o economie foarte mare la gaze, dar și reducerea emisiilor de CO2. Este o asumare mare pentru Termo Ploiești”, mai spune directorul Bogdan Becheanu. Potrivit acestuia, celelalte două cazane vor fi montate și puse în funcțiune până la 1 octombrie.

Contractul de achiziție pentru cele 3 cazane depășește 3,5 milioane de lei, fără TVA. Acesta include și realizarea conexiunii cu instalațiile existente (gaze, termoficare, electrice și automatizare).