Val de agresiuni în Prahova, în minivacanța de 1 mai. Femei victime ale violenței domestice

Polițiștii prahoveni au intervenit în cinci cazuri de violență domestică, în minivacanța de 1 mai. În unele situații, victimele au refuzat emiterea ordinelor de protecție sau formularea unor plângeri împotriva agresorilor

„În această perioadă, la nivelul instituției au fost dispuse măsuri suplimentare pentru dimensionarea corespunzătoare a dispozitivelor de ordine și siguranță publică, în vederea prevenirii și combaterii oricăror acțiuni care ar putea pune în pericol viața sau integritatea corporală a cetățenilor”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Astfel, polițiștii din cadrul Poliției orașului Breaza au intervenit prompt în urma unei sesizări privind săvârșirea infracțiunii de violență în familie, constatând existența unui conflict intrafamilial. Față de un bărbat de 47 de ani a fost emis un ordin de protecție provizoriu, în scopul înlăturării stării de pericol și protejării victimei, fiind dispusă și monitorizarea electronică a acestuia.

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Băicoi au intervenit într-un caz de violență domestică sesizat de o femeie care ar fi fost agresată de soțul său, pe fondul unui conflict. În urma activităților desfășurate, a fost emis un ordin de protecție provizoriu, monitorizat electronic, cu acordul persoanei vătămate.

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Azuga au intervenit într-un caz de violență domestică în care victima este o tânără de 24 de ani. Deși a fost evaluat un risc iminent și a fost recomandată emiterea unui ordin de protecție provizoriu, victima a refuzat această măsură. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au intervenit într-un alt caz de violență domestică, victima fiind o tânără de 24 de ani. În urma verificărilor, s-a constatat că bărbatul era vizat de un ordin de protecție emis de instanță, prin care avea obligația de a păstra o anumită distanță față de persoana vătămată. Acesta a fost condus la sediul unității de poliție pentru audieri, ulterior fiind reținut pentru 24 de ore.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Blejoi au intervenit prompt și au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 33 de ani, cercetat pentru violență în familie și nerespectarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție. Acesta a fost depistat în timp ce se afla în conflict cu o femeie, deși avea interdicția de a se apropia de aceasta, stabilită de instanța de judecată. În urma administrării probatoriului, a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore.

În unele dintre situațiile gestionate, victimele au refuzat emiterea ordinelor de protecție provizorii sau formularea plângerilor penale, deși beneficiază de instrumente legale menite să le asigure protecția.

„Inspectoratul de Poliție Județean Prahova recomandă persoanelor aflate în situații de violență domestică să apeleze de îndată Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 și să accepte, acolo unde este cazul, monitorizarea electronică a agresorului, ca măsură suplimentară de protecție și siguranță personală”, au mai transmis reprezentanții IPJ Prahova.