Cablurile nemarcate de pe stâlpii din Ploiești vor fi tăiate începând de mâine

Cablurile nemarcate de pe stâlpii din Ploiești vor fi tăiate începând de marți, 5 mai. Anunțul a fost făcut de primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu.

Termenul-limită până la care rețelarii ar fi trebuit să marcheze cablurile a expirat. Din păcate, mai multe cabluri atârnă inclusiv pe carosabil, reprezentând un adevărat pericol public.

„Marți, ora 09:00: începem tăierea cablurilor nemarcate de pe sâlpii din Ploiești”, a anunțat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.

Săptămâna trecută, reprezentanții Regiai Autonome de Servicii Publice (RASP) și ai Primăriei Ploiești au anunțat că rețelarii au fost notificați în mai multe rânduri cu privire la obligația, conform unei hotărâri de Consiliu Local din 2015, să marcheze fiecare cablu.