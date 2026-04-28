Ce se întâmplă cu cablurile rupte care atârnă pe străzile din Ploiești

Cablurile rupte care atârnă inclusiv pe carosabil continuă să fie un pericol public pentru siguranța ploieștenilor. Primăria Ploiești a anunțat desființarea acestora. Rețelarii au fost din nou notificați să verifice și identifice cablurile neconforme. Termenul limită dat operatorilor este luna mai, când cablurile inactive vor fi tăiate.

Potrivit reprezentanților Regiei Autonome de Servicii Publice (RASP) Ploiești, operatorii care dețin cabluri în Ploiești au fost notificați de mai multe ori să își identifice cablurile neconforme.

Operatorii, convocați la o ultimă ședință

Săptămâna viitoare, operatorii sunt invitați la o ultimă discuție pe această temă, având în vedere că a fost dat ca termen limită pentru desființarea cablurilor neconforme luna mai.

Reprezentanții Primăria Ploiești au anunțat că toate cablurile neconforme vor fi desființate.

Ultimatum pentru rețelari

„Avem o hotărâre de Consiliu Local din 2015, dar nici până la această oră cei care dețin rețele nu le-au marcat și nu am putut identifica, până la această oră, fiecare rețea a cărui operator este”, susține Zoia Staicu (PNL), viceprimarul Ploieștiului.

Operatorii au fost notificați de mai multe ori, însă din păcate, nu toți rețelarii și-au etichetat cablurile.

„Drept urmare, săptămâna viitoare am stabilit o întâlnire cu ei pentru a-i notifica pentru ultima dată să intre în legalitate, să respecte hotărârea de Consiliu Local care este din 2015”, a explicat Staicu.

În cazul în care rețelarii nu se vor conforma, reprezentanții administrației locale au anunțat măsuri ferme.

„În cazul în care nu se vor conforma vom ajunge să tăiem aceste cabluri și atunci, probabil, își vor da seama că nu este de glumă”, a explicat Zoia Staicu.

Practic, toate cablurile neconforme, care nu sunt etichetate vor fi tăiate și îndepărtate cablurile neetichetate sau rupte.