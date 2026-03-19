Cablurile inactive de pe stâlpii din Ploiești vor fi tăiate

Campania Observatorul Prahovean privind cablurile periculoase care atârnă pe stâlpii de curent nu a rămas fără ecou. După numeroase sesizări și articole publicate de Observatorul Prahovean privind cablurile care atârnă periculos pe stâlpi, Primăria Ploiești trece la acțiune. Primarul Mihai Polițeanu a anunțat joi că, începând din luna mai, cablurile inactive vor fi tăiate, iar cele abandonate vor fi eliminate.

Suspendate prin copaci sau atârnând chiar pe trotuare și pe carosabil, multe dintre cablurile de pe stâlpii din Ploiești reprezintă un adevărat pericol.

Edilul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a anunțat, joi, că rețelarii au fost deja avertizați și au avut timp să-și identifice rețelele active.

„În luna mai începem să tăiem tot ce nu este activ. De asemenea, vom elimina colacii de cabluri de pe stâlpi dacă nu sunt recuperați de companii”, a declarat primarul Ploieștiului.

Problema cablurilor lăsate la voia întâmplării nu este nouă. Observatorul Prahovean a semnalat în repetate rânduri riscurile generate de firele care atârnă inclusiv deasupra trotuarelor și carosabilului, punând în pericol pietonii și traficul rutier.

Potrivit primarului, în cursul anului trecut, rețelarii au fost notificați să marcheze cablurile active. Unele s-au conformat, însă nu toate.

„În cursul săptămânii viitoare vor primi o ultimă notificare pentru conformare, dacă mai este cazul. Vom solicita și întinderea cablurilor acolo unde acestea atârnă”, a precizat Polițeanu.