- Publicitate -
Observatorul Prahovean

Cablurile inactive de pe stâlpii din Ploiești vor fi tăiate

Roxana Tănase
Ploiestiul împanzit de cabluri pe stalp

Campania Observatorul Prahovean privind cablurile periculoase care atârnă pe stâlpii de curent nu a rămas fără ecou. După numeroase sesizări și articole publicate de Observatorul Prahovean privind cablurile care atârnă periculos pe stâlpi, Primăria Ploiești trece la acțiune. Primarul Mihai Polițeanu a anunțat joi că, începând din luna mai, cablurile inactive vor fi tăiate, iar cele abandonate vor fi eliminate.

- Publicitate -

Suspendate prin copaci sau atârnând chiar pe trotuare și pe carosabil, multe dintre cablurile de pe stâlpii din Ploiești reprezintă un adevărat pericol.

Edilul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a anunțat, joi, că rețelarii au fost deja avertizați și au avut timp să-și identifice rețelele active.

- Publicitate -

„În luna mai începem să tăiem tot ce nu este activ. De asemenea, vom elimina colacii de cabluri de pe stâlpi dacă nu sunt recuperați de companii”, a declarat primarul Ploieștiului.

Problema cablurilor lăsate la voia întâmplării nu este nouă. Observatorul Prahovean a semnalat în repetate rânduri riscurile generate de firele care atârnă inclusiv deasupra trotuarelor și carosabilului, punând în pericol pietonii și traficul rutier.

Citește și: Pericol pe străzile din Ploiești. Zeci de mii de stâlpi încărcați cu cablurile rețelarilor

Potrivit primarului, în cursul anului trecut, rețelarii au fost notificați să marcheze cablurile active. Unele s-au conformat, însă nu toate.

- Publicitate -

„În cursul săptămânii viitoare vor primi o ultimă notificare pentru conformare, dacă mai este cazul. Vom solicita și întinderea cablurilor acolo unde acestea atârnă”, a precizat Polițeanu.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Câte posturi dispar din primariile din Prahova. Situația pe localități

Roxana Tănase Roxana Tănase -
Valul de disponibilizări nu va ocoli primăriile din Prahova....

„Taxa de horoscop” de la Spitalul Județean Ploiești: cât costă să afli ora nașterii

Marius Nica Marius Nica -
Persoanele care doresc să afle ora exactă a nașterii...

După criza apei din Prahova, Paltinu are încă o problemă majoră

Marius Nica Marius Nica -
La mai bine de trei luni de la criza...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -