Măsura luată de conducerea Petrolului înaintea ultimelor meciuri din play-outul Superligii

Petrolul trece printr-o perioadă dificilă, fiind implicată în lupta pentru evitarea retrogradării în liga secundă. După ce a pierdut clar meciul cu FCSB, scor 1-3, ploieștenii joacă duminică, pe teren propriu, contra celor de la UTA, formație care este lipsită de griji, având un punctaj care o face sigură de rămânerea în primul eșalon.

Meciul cu UTA este programat duminică, 3 mai, de la ora 18.15, pe stadionul Ilie Oană, iar în speranța că vor fi atrași cât mai mulți spectatori, conducerea clubului a decis să lase intrarea liberă pentru femei și copiii sub 10 ani. Este rețeta aplicată și la precedenta partidă de pe teren propriu cu Hermannstadt și va rămâne în vigoare până la finalul play-outului, adică inclusiv pentru meciul cu Oțelul, din weekendul 15-17 mai (data exactă va fi stabilită ulterior).

Liber pentru femei și copiii sub zece ani la ultimele meciuri

La meciul cu Hermannstadt, disputat tot într-o duminică, pe stadionul Ilie Oană, în tribune au fost peste 6000 de spectatori, peste media ultimelor partide de pe teren propriu.

În cursul zilei de azi, LPF a stabilit și programul etapei a 8-a din playout (penultima). Petrolul are meci la Botoșani, duminică, 10 mai, de la ora 16.00.

UTA vine la Ploiești fără un titular indiscutabil

Până atunci, în perspectiva meciului cu UTA, petroliștii au primit o veste bună. Fundașul Alomerovic, de la echipa arădenilor, a fost suspendat două etape și nu va juca nici la Ploiești. El încasase direct cartonaș roșu în partida cu Farul, iar decizia inițială a Comisiei de Disciplină a fost o etapă de suspendare. Aceasta a revenit ulterior și a corectat decizia, deoarece atunci când un fotbalist primește cartonaș roșu direct el este suspendat minimum două etape. Alomerovic era titular la UTA, formație antrenată de Adrian Mihalcea, cel care a fost aproape să semneze cu Petrolul vara trecută, după ce a terminat contractul cu Unirea Slobozia.

Arădenii au fost mai rapizi și au obținut semnătura antrenoului de 50 de ani, iar Petrolul a fost nevoită să se mulțumească cu Liviu Ciobotariu, care a avut un început dezastruos de campionat. De altfel, Ciobi și-a dat demisia după nouă etape, lăsând echipa cu șase puncte. Locul lui a fost luat ulterior de Eugen Neagoe, care a demisionat și el după alte 22 de etape, făcându-i loc lui Mehmet Topal, chemat să redreseze echipa.