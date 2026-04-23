Povestea Cofetăriei Narcisa din Ploiești. Trei frați duc mai departe o afacere de familie construită cu sacrificii în peste 40 de ani

În Ploiești, o cofetărie cunoscută de generații întregi nu înseamnă doar prăjituri apreciate de clienți, ci o viață întreagă de muncă dusă la limită, în care pasiunea a mers mereu mână în mână cu sacrificiul. Cofetăria Narcisa este astăzi dusă mai departe de trei frați care și-au petrecut copilăria mai mult în laborator, într-un mediu în care au învățat de mici ce înseamnă responsabilitatea, după ce părinții lor au construit această afacere pas cu pas.

În spatele acestei povești de succes se află nopți nedormite, ani întregi de efort și momente care au schimbat complet cursul lucrurilor.

„Bunica și mama lucrau deja în cofetărie înainte de 1990. Încă din 1986 mama a preluat în administrare una una dintre cofetăriile în care lucra, cea din Mihai Bravu, devenind administrator.

A făcut sacrificii enorme ca să poată să reușească în acest domeniu. Pleca dimineață și lucra până noaptea târziu. Dormea câte trei-patru ore pe noapte… Atât de mult și-a dori să reușească, prin propriile forțe, iar din 1991, părinții au deschis propria firmă”, povestește Daniela.

Așa a început afacerea dulce a ceea ce avea să devină Cofetăria Narcisa, afacerea de familie a Aureliei și a lui Constantin Badea.

„Am crescut în laborator”

Pentru Daniela Elena Grosu, Carmen Maria Georgescu-Badea și Nicolae Badea, cofetăria nu a fost niciodată doar un loc de muncă, ci spațiul în care și-au petrecut copilăria și în care au învățat, pas cu pas, această meserie.

„Am crescut, la propriu, în laboratorul cofetăriei, printre arome dulci și rețete pline de emoție”, spune Carmen Maria Georgescu-Badea, care observă că tradiția începe deja să fie dusă mai departe și de generația următoare: „Povestea merge mai departe prin familia noastră și prin fiica mea, care, chiar dacă este încă mică, crește în același univers plin de dulce și emoție”.

Anii adolescenței nu au fost, însă, lipsiți de provocări, dar și de mult timp petrecut în laborator.

„Faptul că am crescut practic în acest domeniu ne-a format gustul și ne-a insuflat o pasiune reală pentru ceea ce facem. Pe de o parte păstrăm tradiția învățată de la părinți, iar pe de altă parte suntem mereu curioși să explorăm gusturi noi și rețete elaborate. Și tot experimentăm. Și ne educăm. Mergem anual la cursuri cu experți atât din țară și mai ales din afara țării. Asta ne ajută să aducem mereu rețete rafinate, echilibrate și surprinzătoare în vitrina noastră. Și în ofertă. Multe din prăjiturile noi sau inedite nu sunt la vitrină chiar zilnic, ci se fac mai mult la comandă. Avem un portofoliu bogat, pentru toate gusturile. Inclusiv Healthy cakes, fără zahăr”, povestește Daniela.

Peste patru decenii de muncă

Dincolo de vitrinele pline cu prăjituri, realitatea este una mult mai dură decât pare la prima vedere. Într-un astfel de domeniu programul nu se încheie odată cu închiderea ușii, iar ritmul de lucru este, de cele mai multe ori unul alert.

„Mama pleca dimineața și lucra până noaptea târziu, dormind câte trei-patru ore pe noapte, atât de mult și-a dorit să reușească”, povestește Daniela, descriind un stil de viață care a devenit, în timp, normalitate pentru întreaga familie.

Chiar și după ce afacerea s-a stabilizat, presiunea nu a dispărut, ci s-a transformat într-o responsabilitate constantă, legată de calitatea produselor și de așteptările clienților.

„În acest domeniu munca poate să fie epuizantă, chiar dacă nu-ți dai seama, pentru că trebuie să alergi permanent, să te asiguri că produsele sunt gata la timp și că aprovizionarea este asigurată, iar toate acestea vin la pachet cu foarte multe responsabilități”, explică Daniela.

O pasiune plătită scump, cu sănătatea

După ani întregi de muncă și stres acumulat, a venit și momentul în care prețul plătit pentru succes a devenit evident și dureros pentru întreaga familie.

„Este o meserie frumoasă, dar are și un preț foarte mare, pentru că presupune multă muncă, stres și responsabilitate. Într-o zi, fiind în laborator, mama a simțit cum încep să-i amorțească piciorul și mâna, iar așa a făcut primul AVC”, își aduce aminte Daniela.

La scurt timp, situația s-a repetat, iar al doilea AVC a schimbat definitiv echilibrul din familie, obligându-i pe copii să preia complet conducerea afacerii și să ducă mai departe ceea ce părinții au construit cu greu.

„Tata a fost eroul mamei, pentru că este cel care îi oferă sprijin din toate punctele de vedere, iar eu îl consider un om extraordinar și mi-ar plăcea să fie mai mulți oameni ca el”, spune Daniela.

Prăjituri care spun o poveste

Cofetăria Narcisa din Ploiești nu s-a dezvoltat doar prin muncă, ci și prin dorința constantă de a crea produse care să aibă identitate și să răspundă gusturilor variate ale clienților.

„Părinții noștri ne-au învățat că fiecare produs trebuie făcut cu grijă, răbdare și respect pentru oameni, iar pentru mine cofetăria nu este doar o meserie, ci o artă – arta de a crea fericire”, spune Carmen Maria.

În spatele fiecărei prăjituri se află ore întregi de muncă și experimentare, iar fiecare rețetă este rezultatul unei atenții deosebite la detalii.

„Toate prăjiturile sunt de suflet și fiecare are în spate multe ore de muncă. Am lucrat, de exemplu, la o prăjitură cu un miez pufos, cu ciocolată și multe nuci, iar fiecare produs nou aduce ceva diferit”, explică Daniela.

Preferințele clienților au avut, la rândul lor, un rol important în dezvoltarea gamei de produse.

„Au venit clienți la degustare, iar unii au ales prăjituri cu multă ciocolată, în timp ce alții le-au preferat pe cele mai ușoare și mai acrișoare, ceea ce ne-a ajutat să înțelegem cât de diferiți suntem și cât de important este să oferim diversitate”, adaugă ea.

Prin urmare nu există doar o singură prăjitură de suflet. Toate sunt speciale pentru cei trei frați care continuă afacerea de familie.

„Mousse cu ciocolată cu Lapte și fructe de pădure e una din prăjiturile iconice. Belcolade, Oreo, Snickers, Trio Fresh, Fistic și zmeură, Belcolade cu fructe de Pădure și mango & fructul pasiunii, Eclere cu diverse gusturi. Mai nou: Medovik, Tosca, Marlenka, Irish Bayley’s, Tarte cu ciocolată, pralină și curmale, Rulade, Yin & Yang. Torturile atât clasice cât și cele personalizate sunt foarte apreciate. Facem lunar produse noi. Unele sunt în ediție limitată, urmate de altele și tot așa, să bucurăm papilele gustative ale oamenilor.”, povestește Daniela.

Grijă pentru ce e mai bun, mai ales pentru copii

Grija ca produsele să fie de calitate maximă este unul dintre preocupările constante. Asta în condițiile în care, spune Daniela, la rândul ei este mamă și acest lucru este pus pe primul plan.

„Sunt mamă, așa că știu exact ce își dorește un părinte pentru copilul său. De aceea, am creat și rețete adaptate, prietenoase cu cei mici. Oferim alternative savuroase, cum ar fi prăjiturile cu fructe, sau cu creme naturale, fără zahăr adăugat. Pentru noi, calitatea ingredientelor nu a fost niciodată o opțiune, ci o regulă de bază accentuată din ce în ce mai mult de la an la an”, povestește Daniela.

O echipă care a devenit familie

Pe lângă cei trei frați, Cofetăria Narcisa înseamnă și o echipă stabilă, formată în timp, din oameni care au crescut odată cu afacerea și care au contribuit la menținerea standardelor.

„Am avut norocul să lucrăm cu oameni foarte stabili, iar în timp ne-am format o familie mai extinsă, pentru că unii dintre colegi sunt alături de noi de 20, 30 sau chiar 35 de ani”, spune Daniela.

Tradiția merge mai departe

După mai bine de patru decenii de muncă, sacrificii și responsabilități, satisfacția nu vine din cifre sau din extinderea afacerii, ci din reacțiile clienților care revin pentru același gust și aceeași calitate.

În momentul de față, afacerea constă în cinci cofetării în Ploiești: în Mihai Bravu, la Nord, în Cartierul 9 Mai, lângă CFR, la Piața Aurora și la Complexul Dinu. Laboratorul este pe strada Deltei.

„Motto-ul nostru este că dacă clientul spune Mmm, ce bun, atunci ne-am îndeplinit misiunea”, spune Daniela.

Astfel, povestea Cofetăriei Narcisa din Ploiești continuă să fie scrisă zi de zi, nu doar prin rețete, ci prin pasiunea și dedicarea unei familii care a reușit să transforme munca într-o tradiție.

Disclaimer: Acest articol nu este unul sponsorizat sau susținut de Cofetăria Narcisa și nu există un contract comercial pentru publicarea lui. De asemenea, nimeni din partea Cofetăriei Narcisa nu a citit și nu a aprobat textul înainte de apariția lui. Articolul face parte din campania, derulată de Observatorul Prahovean, de promovare a antreprenorilor locali, care aduc plus valoare comunității.