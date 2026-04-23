Cine ar putea fi noul subprefect de Prahova, după ieșirea PSD de la guvernare

Ieșirea PSD de la guvernare ar putea aduce schimbări în administrația din Prahova. Subprefectul Adi Mircea Tănase, susținut de PSD, ar putea fi înlocuit din funcție cu un membru al USR.

Surse politice au confirmat pentru Observatorul Prahovean că este vorba despre Lucian Moise, consilier local la Bușteni și președintele organizației USR din orașul de pe Valea Prahovei.

Numele acestuia a mai fost vehiculat pentru funcția de subprefect de Prahova și după alegerile parlamentare din 2024, însă, în urma negocierilor politice de la acel moment, postul a revenit PSD, care l-a susținut pe Adi Mircea Tănase.

Critici dure din partea parlamentarilor USR

Ieșirea PSD de la guvernare a fost criticată în termeni duri de parlamentarii USR de Prahova. Într-o conferință de presă organizată joi, 23 aprilie, deputatul Felix Bulearcă a declarat că „pesediștii au căpușat bugetul și s-au îmbogățit din bani publici”.

Acesta a susținut că „liderii social-democrați nici măcar nu își ascund bogățiile și își expun averile. Marcel Ciolacu a declarat că a fost o aroganță să zboare cu avionul privat la Monte Carlo, în timp ce cei mai mulți români nu au zburat vreodată cu avionul”.

La rândul său, senatorul USR Aurel Oprinoiu a afirmat că „Ilie Bolojan a încercat să stopeze furturile, dar cei din conducerea PSD sunt precum șobolanii care încearcă să părăsească o corabie pe care au ros-o. Se scurg sute de milioane de euro din companiile de stat, care sunt găuri negre și PSD arunca țara în aer. Au generat criza după ce li s-a spus stop, nu mai puteți fura! PSD este acaparat de o grupare mafiotă formată din Ciolacu, Gindeanu, Olguța Vasilescu și Claudiu Manda”.

Deputatul George Marussi a criticat, de asemenea, ceea ce a numit un „joc dublu” al PSD: „Reforma a fost făcută cu acordul tuturor, inclusiv al PSD, care apoi a jucat rol de opoziție. Am asistat la un spectacol politic, în care ieșirea de la guvernare a însemnat aruncarea țării într-o criză”.