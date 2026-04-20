PSD iese de la guvernare. Peste 97% au votat pentru retragere. Schimbările ajung și în Prahova

După ce PSD a decis retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan se conturează deja un prim scenariu: ieșirea PSD de la guvernare. Acest lucru va avea consecințe și în teritoriu, unde se prefigurează deja un val de schimbări, în contextul în care premierul a anunțat deja acest lucru.

După referendumul de luni seară, când social-democrații au anunțat că îi retrag sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, scenariul care se conturează nu mai va fi o necunoscută, în condițiile în care primul ministru a anunțat că nu va demisiona.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Ajunge! Până aici! Avem nevoie de un nou model economic și social! (…) Vă cer să votați conform propriei conștiințe și cu gândul la viitorul României!”

Astfel, social-democrații au dat un ultimatul premierului să demisioneze până la termenul-limită 23 aprilie. În caz contrar, PSD își va retrage toți miniștrii din Guvern. În cazul unui astfel de scenariu vor exista plecări din funcții cheie și în teritoriu, vizați fiind subprefecții și prefecții.

De altfel, președintele PNL, Ilie Bolojan, a precizat într-un interviu la B1 că nu se poate baza pe membri ai guvernului care nu își asumă un act de responsabilitate.

Mai mult, duminică seară, premierul a vorbit și de alte măsuri care se vor răsfrânge în teritoriu, nu doar la nivelul ministerelor.

Ieșirea PSD de la guvernare, val de schimbări în Prahova

Decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan deschide un scenariu politic cu efecte rapide nu doar la nivel central, ci și în teritoriu. Ieșirea social-democraților de la guvernare ar putea declanșa o reconfigurare pe funcțiile de conducere și în Prahova.

În paralel, premierul a anunțat că nu va face un pas înapoi, ceea ce amplifică tensiunea politică și face probabilă ruperea coaliției.

„Gândiți-vă că, în condițiile în care ai oameni care reprezintă Guvernul și îl critică pe premier prin postări, ceea ce nu se face în niciun guvern din lumea asta, atunci, dacă nu au demnitatea să demisioneze, trebuie să le-o redai, eliberându-i din funcție. (…) Oamenii care nu înțeleg că a fi într-un guvern înseamnă și un act de responsabilitate și de decență publică, vă dați seama că, dacă nu te poți baza pe ei, indiferent ce guvern este, decizia rațională este să îi înlocuiești”, a susținut, duminică seară, Ilie Bolojan la B1, potrivit g4media.ro.

În acest context, declarațiile lui Ilie Bolojan indică direcția în care s-ar putea merge în perioada următoare:

Mesajul este unul fără echivoc: o eventuală ieșire a PSD de la guvernare va fi urmată de înlocuiri rapide ale celor considerați incompatibili cu noua formulă de putere.

Cine își poate pierde postul în Prahova

În plan local, primul nivel vizat ar putea fi cel al reprezentanților Guvernului în teritoriu. Subprefectul Adi Mircea Tănase, susținut de PSD, s-ar putea regăsi printre primii afectați în cazul unei reconfigurări politice la nivel central. Asta în condițiile în care, în cazul unui guvern minoritar, format din PNL, USR și UDMR, cea de a doua funcție de subprefect de la Prahova ar putea reveni unui membru USR.

Schimbările nu s-ar opri însă aici. Un efect în lanț ar putea viza instituțiile deconcentrate, unde conducerea este adesea influențată de echilibrul politic de la nivel central.

Chiar dacă directorii sunt numiți prin concurs, experiența anilor anteriori arată că presiunea politică poate veni la pachet cu o serie de schimbări de directori din deconcentrate. Acest lucru ar putea genera noi numiri în deconcentratere, care însă pot genera conflicte și acțiuni în instanță.

Printre cei vizați ar putea fi, de exemplu, Simona Albu, director la DGASPC Prahova, sau Viorel Călin, director la Casa de Pensii Prahova.

Efecte dincolo de funcții

Pe lângă schimbările de personal, ieșirea PSD de la guvernare ar putea avea consecințe și asupra proiectelor locale. În mod tradițional, relația dintre administrația centrală și cea locală influențează ritmul finanțărilor, aprobarea proiectelor sau susținerea investițiilor, la Consiliul Județean sau în Consiliul Local Ploiești.

Tensiunile politice ar putea accentua blocajele instituționale, mai ales în perioada de tranziție, când deciziile importante sunt amânate sau contestate.

Echilibru fragil în teritoriu

Cert este că scenariul ieșirii PSD de la guvernare va produce efecte într-un termen extrem de scurt, având în vedere că PNL și USR trebuie să-și consolideze statutul de guvern minoritar și în teritoriu.

În Prahova, echilibrul dintre PSD și PNL este oarecum fragil, existând, nu de puține ori, divergențe de opinii pe anumite teme de interes local.

Rămâne de văzut dacă aceste schimbări vor fi unele punctuale sau vor genera schimbări, cu efecte pe termen mediu asupra funcționării instituțiilor publice.