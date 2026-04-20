- Publicitate -
Observatorul Prahovean

Primăria Ploiești a lansat în dezbatere publică proiectul bugetului local pe 2026

Corina Matei
primaria-ploiesti-sediu

Primăria Ploiești a anunțat luni, 20 aprilie 2026, deschiderea procedurii de transparență decizională pentru elaborarea proiectului de hotărâre privind bugetul local al municipiului pentru anul 2026.

- Publicitate -

Demersul este realizat în baza Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, care reglementează aprobarea și centralizarea bugetelor locale.

Proiectul de buget poate fi consultat pe site-ul oficial al municipalității, în secțiunea dedicată transparenței decizionale.

- Publicitate -

Documentația poate fi obținută și în copie, pe bază de cerere, depusă la Serviciul Relații Publice, Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.

Cetățenii, organizațiile și mediul de afaceri sunt invitați să transmită propuneri, sugestii sau opinii privind proiectul de buget. Acestea pot fi depuse la Registratura Primăriei Municipiului Ploiești sau trimise pe e-mail la adresele: [email protected], [email protected]

Materialele trebuie să conțină mențiunea „Sugestii pentru propunerea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2026”.

- Publicitate -

Recomandările primite vor fi publicate pe site-ul instituției, la secțiunea dedicată transparenței decizionale. Reprezentanții Primăriei precizează că, în cazul în care unele dintre sugestii nu vor fi preluate, acest lucru va fi justificat în scris.

LISTA DE INVESTIȚII:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Invazie de pelicani și cormorani la Fulga. Dezastru piscicol și zeci de mii de euro pagube

Oana Stoica Oana Stoica -
Piscicultura românească se confruntă cu o presiune fără precedent,...

Trei tineri din Ploiești au creat „Senior Safe”, semnul care cere răbdare față de șoferii vârstnici

Corina Matei Corina Matei -
Marius Zinveliu, Ana Militaru și Marian Brănoiu, trei antreprenori...

Sistemul antigrindină din Prahova, fără autorizație de mediu? Autoritățile: „Nu era necesară”

Corina Matei Corina Matei -
Activitățile specifice sistemului antigrindină, constând în intervenții active în...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -