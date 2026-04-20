Premierul Ilie Bolojan, primele declarații: Voi continua să exercit mandatul de premier

În cadrul ședinței cu ușile închise care s-a desfășurat luni, 20 aprilie 2026, la Partidul Național Liberal (PNL), toți liderii și-au anunțat susținerea față de premierul Ilie Bolojan. Acesta a ieșit de la sediul PNL cu primele declarații după retragerea sprijinului PSD.

Declarații Ilie Bolojan

„Am luat act de decizia complet greșită și complet ireposanbilă a PSD față de România. Am format o coaliție care se baza pe trei elemente: ordine în finanțele țării, buna guvernare, respectul față de cetățeni.

„Azi vedem pericilitarea finanțelor, aruncarea în aer a guvernării, totul făcut într-o lipsă de total respect față de cetățeni”.

„Este o decizie iresponsabilă. Avem o suprapunere de crize: avem criza generată de războiul din Golf, avem problemele noastre.”

„Orice om de stat caută să-și întărească economia, nu să o slăbească, cum face PSD. (…) Voi continua să exercit mandatul de premier.”

„Este total anormal să fii doar parte la decizie, dar să fugi cu lașitate de răspunderea deciziilor. Sunt lucruri care nu sunt negociabile pentru că doar așa se pot crea condiții pentru dezvoltare: să reducem risipa, să facem un stat mai eficient și să guvernăm corect și cinstit. PSD nu este de acord cu aceste principii.”