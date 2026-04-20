Dominic Fritz, președintele USR: PSD a fost de acord atunci când a fost vorba să creștem taxele

Președintele Uniunii Salvați România (USR), Dominic Fritz, a ieșit cu declarații după anunțul PSD de retragere a sprijinului premierului Ilie Bolojan. Dominic Fritz a subliniat susținerea pentru premier și a condamnat retragerea PSD.

Declarațiile președintelui USR, Dominic Fritz

„Spectacol cinic și grotesc, complet neadecvat momentului (…) PSD a dat impresia că se bucură să declanșeze una dintre cele mai grave crize din istoria României”

„Au spus că este un moment al adevărului, dar am auzit multe minciuni astăzi. Deciziile în această coaliție s-au luat împreună, în consens.”

„PSD a fost de acord atunci când a fost vorba să creștem taxele. Dar, când a venit vorba de a reforma statul, se retrage.”

„Această criză politică e declanșată de PSD pentru propriul interes. (…) Miza pentru PSD e faptul că au pierdut controlul asupra acestor sume de bani.”

„PSD se minte că este acel partid mare care poate decide singur soarta României. PSD trebuie să se obișnuiască cu gândul că poate guverna doar într-o coaliție. PSD este ca o pisică ce se uită în oglindă și vede un leu”

„Minciuna cea mai mare a fost astăzi că este vorba doar despre un om: premierul. Pe ei îi deranjează tocmai calea reformistă, responsabilă pe care a luat-o România în ultimele luni.”