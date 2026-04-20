Invazie de pelicani și cormorani la Fulga. Dezastru piscicol și zeci de mii de euro pagube

Piscicultura românească se confruntă cu o presiune fără precedent, generată de creșterea populațiilor de păsări ihtiofage (nr. care se hrănesc exclusive cu pește). La Fulga, în județul Prahova, sute de pelicani și cormorani au invadat bălțile piscicole, provocând pierderi uriașe.

În doar câteva săptămâni, păsările au devorat zeci de tone de pește din lacurile unei ferme piscicole care se întinde pe aproximativ 500 de hectare. Proprietarul, George Ionescu, spune că situația a scăpat complet de sub control.

„S-au obișnuit cu zgomotul tunurilor și continuă să mănânce peștele”

Dacă în anii trecuți pagubele erau provocate în principal de cormorani, în 2025 fenomenul s-a amplificat odată cu apariția pelicanilor în număr mare.

„Am montat pe bălți 6 sau 7 tunuri. Sunt niște dispozitive care funcționează pe bază de butan și care fac zgomot pentru a îndepărta păsările. Din păcate, s-au obișnuit și cu zgomotul tunurilor și continuă să mănânce peștele din bălțile noastre”, a declarat, pentru Observatorul Prahovean, George Ionescu.

La finalul articolului puteți urmări un reportaj VIDEO complet, cu imagini cu pelicanii de la Fulga și declarațiile proprietarului.

Pagube zilnice: sute de kilograme de pește compromis

Situația este cu atât mai gravă cu cât pierderile nu se limitează la peștele consumat de pelicani sau cormorani. O mare parte din capturi sunt doar rănite sau ucise de păsări și devin improprii comercializării. Zilnic, cantități importante de pește mort sunt adunate din bălți.

George Ionescu, fost deputat și actual administrator al afacerii de familie, spune că nu mai există soluții eficiente în acest moment.

„Avem 300–400 de cormorani, tot cam atâția pelicani. Nu mai spun de vidre, cocostârci, stârci, toți mâncători de pește care fac pagube enorme. Ziua stau pe terenurile agricole de lângă bălți, iar noaptea fac prăpăd. Din păcate, nu putem estima acum cu exactitate pagubele, dar sunt de ordinul zecilor de mii de euro”, a mai declarat acesta.

Fără sprijin de la stat: „Ne chinuim singuri”

Piscicultorii reclamă lipsa totală a sprijinului din partea statului român, în condițiile în care alte ramuri agricole beneficiază de subvenții consistente.

„Din păcate, statul român nu subvenționează în niciun fel acvacultura. Nici pentru păsări ihtiofage, nici pentru cantitatea de pește produs – pentru nimic. Spun din păcate pentru că celelalte ramuri ale agriculturii sunt subvenționate. Noi însă ne chinuim, facem investiții în amenajări, în puiet, în specii productive, dar ne lovim de aceste păsări ihtiofage, în afară de braconieri, pe care nu le putem îndepărta. Pelicanii fiind și specie protejată, nu putem să le facem nimic”, a explicat proprietarul complexului piscicol „Delta dintre Sate”.

De ce au ajuns pelicanii în Prahova

Specialiștii indică o schimbare majoră de comportament: pelicanii au migrat în ultimii ani din Delta Dunării către alte zone din țară.

Motivul principal îl reprezintă reducerea resurselor de hrană, pe fondul pescuitului excesiv din Deltă. Astfel, păsările s-au orientat către fermele piscicole, unde găsesc hrană ușor accesibilă.

Un pelican consumă zilnic între 3 și 6 kilograme de pește, însă pagubele reale sunt mult mai mari, deoarece multe exemplare sunt doar ucise, nu și consumate.

Cormoranii, o problemă națională

Situația este agravată de explozia populației de cormorani din România, estimată la peste 140.000–150.000 de exemplare.

Această specie este exclusiv ihtiofagă, iar consumul zilnic al unui exemplar variază între 800 de grame și 1 kilogram de pește, putând ajunge la 2–3 kilograme în perioada de reproducere.

În aceste condiții, păsările rămân printre cei mai agresivi prădători pentru piscicultură, generând pierderi semnificative la nivel național.

VIDEO: Imagini spectaculoase cu invazia de pelicani de la Fulga