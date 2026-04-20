Manifestație de susținere a lui Ilie Bolojan în Piața Victoriei

Luni, 20 aprilie 2026, la ora 18:00, în Piața Victoriei din București, au început să se strângă câteva sute de oameni pentru a-și manifesta susținerea față de premierul Ilie Bolojan. Oamenii au început să se adune încă din timpul ședinței PSD pentru retragerea sprijinului premierului.
Oamenii strânși în Piața Victoriei au manifestat pașnic, flutirând steagul Uniunii Europene și pancarte pe care scrie „Administrație reală, nu spectacol politic”. Manifestația nu a fost anunțată oficial și nu are organizator, anunțul răspândindu-se pe rețelele sociale.
Potrivit Hotnews, în Piața Victoriei și-a făcut apariția și fostul vicepremier Dragoș Anastasiu. Reamintim faptul că acesta și-a dat demisia din această funcție, în iulie 2025, la o lună după ce fusese numit, în urma scandalului mituirii, timp de opt ani, a unei angajate ANAF.
Contactat de sursa citată, Anastasiu a explicat de ce a venit la manifestație: „Motivul este simplu: ultimul lucru de care are nevoie România este o criză politică inutilă, a cărei miză nu este de înțeles. Cu rezultatul că toți cetățenii țării, cu ceva excepții, vor avea de suferit”.