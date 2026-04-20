Manifestație de susținere a lui Ilie Bolojan în Piața Victoriei

Luni, 20 aprilie 2026, la ora 18:00, în Piața Victoriei din București, au început să se strângă câteva sute de oameni pentru a-și manifesta susținerea față de premierul Ilie Bolojan. Oamenii au început să se adune încă din timpul ședinței PSD pentru retragerea sprijinului premierului.

- Publicitate -

Oamenii strânși în Piața Victoriei au manifestat pașnic, flutirând steagul Uniunii Europene și pancarte pe care scrie „Administrație reală, nu spectacol politic”. Manifestația nu a fost anunțată oficial și nu are organizator, anunțul răspândindu-se pe rețelele sociale.

Potrivit Hotnews, în Piața Victoriei și-a făcut apariția și fostul vicepremier Dragoș Anastasiu. Reamintim faptul că acesta și-a dat demisia din această funcție, în iulie 2025, la o lună după ce fusese numit, în urma scandalului mituirii, timp de opt ani, a unei angajate ANAF.

- Publicitate -

Contactat de sursa citată, Anastasiu a explicat de ce a venit la manifestație: „Motivul este simplu: ultimul lucru de care are nevoie România este o criză politică inutilă, a cărei miză nu este de înțeles. Cu rezultatul că toți cetățenii țării, cu ceva excepții, vor avea de suferit”.