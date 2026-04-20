Observatorul PrahoveanEveniment

Manifestație de susținere a lui Ilie Bolojan în Piața Victoriei

Corina Matei
Autor: Corina Matei
Luni, 20 aprilie 2026, la ora 18:00, în Piața Victoriei din București, au început să se strângă câteva sute de oameni pentru a-și manifesta susținerea față de premierul Ilie Bolojan. Oamenii au început să se adune încă din timpul ședinței PSD pentru retragerea sprijinului premierului.

Oamenii strânși în Piața Victoriei au manifestat pașnic, flutirând steagul Uniunii Europene și pancarte pe care scrie „Administrație reală, nu spectacol politic”. Manifestația nu a fost anunțată oficial și nu are organizator, anunțul răspândindu-se pe rețelele sociale.

Potrivit Hotnews, în Piața Victoriei și-a făcut apariția și fostul vicepremier Dragoș Anastasiu. Reamintim faptul că acesta și-a dat demisia din această funcție, în iulie 2025, la o lună după ce fusese numit, în urma scandalului mituirii, timp de opt ani, a unei angajate ANAF.

Contactat de sursa citată, Anastasiu a explicat de ce a venit la manifestație: „Motivul este simplu: ultimul lucru de care are nevoie România este o criză politică inutilă, a cărei miză nu este de înțeles. Cu rezultatul că toți cetățenii țării, cu ceva excepții, vor avea de suferit”.

Invazie de pelicani și cormorani la Fulga. Dezastru piscicol și zeci de mii de euro pagube

Oana Stoica Oana Stoica -
Piscicultura românească se confruntă cu o presiune fără precedent,...

Trei tineri din Ploiești au creat „Senior Safe”, semnul care cere răbdare față de șoferii vârstnici

Corina Matei Corina Matei -
Marius Zinveliu, Ana Militaru și Marian Brănoiu, trei antreprenori...

Sistemul antigrindină din Prahova, fără autorizație de mediu? Autoritățile: „Nu era necesară”

Corina Matei Corina Matei -
Activitățile specifice sistemului antigrindină, constând în intervenții active în...

