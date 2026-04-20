Liderul UDMR, Kelemen Hunor: Nu avem niciun motiv să ne retragem din Guvern

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, în exclusivitate la Digi24, că miniștrii săi nu se vor retrage din Guvern în urma retragerii sprijinului PSD pentru premierul Ilie Bolojan.

Declarații Kelemen Hunor

„Este inacceptabil ca cineva din afară să spună, pentru partidul care conduce, cine să fie premierul, indiferent de cine conduce. Așa ceva nu se acceptă. Dacă un partid acceptă așa ceva, este sfârșitul acestui partid.”

„Au fost multe momente din iunie, când toată luema a pus umărul să găsească o soluție. Aș fi vrut să nu avem această criză guvernamentală.”

„Nu există om perfect, mai ales în politică.”

„Până la un punct putea fi evitat acest moment, dar am depășit acest punct de săptămâna trecută.”

Ce încredere mai au celelalte partide în PSD

„Este o chestiune de încredere. (…) Dacă vom ajunge în situația în care spunem „tabula rasa” și ne așezăm la masă, (…) îmi doresc să existe majoritate în jurul celor care au guvernat acum.”

„Negocierea se poate opri dar se poate și relua. (…)”

„Expunere foarte mare, vulnerabilitate, nesiguranță, sunt riscurile la care este expus acum, un guvern minoritar.”

„Se poate găsi o soluție pentru PNRR, ăsta e cel mai important lucru.”

„Nu vom avea creștere economică. Contextul internațional este dificil pentru toată lumea, nu doar pentru România. (…) Nu-l putem schimba”.

„Se simte că puterea de cumpărare a scăzut. Inflația a crescut. Se simte peste tot. Creșterea ”

„Când crește inflația, când nu ai locuri de muncă, este normal să simți că nu merge țara. Soluții miraculoase nu există. Nimeni nu are”

În ceea ce privește listarea companiilor la Bursă, Kelemen Hunor a afirmat că aceasta este prevăzută în programul de guvernare. „Ne-am asumat-o cu toții. Este o chestie foarte bună”, a declarat acesta.