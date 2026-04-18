Trei tineri din Ploiești au creat „Senior Safe”, semnul care cere răbdare față de șoferii vârstnici

Marius Zinveliu, Ana Militaru și Marian Brănoiu, trei antreprenori ploieșteni, au lansat „Senior Safe” — un semn de avertizare destinat mașinilor conduse de persoane în vârstă. Ideea a pornit după ce unul dintre ei a fost la un pas de accident cu un șofer senior. Acum vor ca semnul să devină simbol internațional al toleranței în trafic.

Ce este „Senior Safe” și de unde a pornit ideea

„Senior Safe” este un proiect inițiat de trei tineri antreprenori ploieșteni — Marius Zinveliu, Ana Militaru și Marian Brănoiu — dedicat șoferilor seniori. Scopul proiectului este protejarea seniorilor care, din cauza vârstei, conduc mai lent și ar trebui priviți cu îngăduință de către ceilalți participanți la trafic.

„Mi-aș dori ca acest mic simbol să ajute la reducerea aversiunii față de ceilalți participanți la trafic, la fel cum îmi doresc ca acest semn să devină simbolul internațional pentru toleranță la volan”, a mărturisit Marius Zinveliu, inițiatorul proiectului.

„Seniorii nu ar trebui presați sau tratați cu agresivitate în trafic doar pentru că merg mai încet. Pentru mulți, mașina înseamnă acces la lucruri esențiale: medic, cumpărături, familie. Când traficul devine agresiv, nu mai e doar un disconfort pentru ei, ci devine un risc real”, este de părere și Marian Brănoiu.

Totul a pornit de la un incident real. „Proiectul a pornit de la cei doi colegi ai mei. Ei au fost cu ideea, după ce unul dintre ei aproape a făcut accident cu un senior”, povestește Ana Militaru. „De aici a pornit o întreagă discuție: Ce ar fi să fie și ei semnalizați cumva?”.

De ce au nevoie seniorii de un astfel de semn în trafic

Mai mult decât atât, cei trei și-au dat seama că, de foarte multe ori, participanții la trafic nu realizează că la volan, în mașina din fața lor, se află un senior care, pentru a se simți în siguranță, are nevoie să meargă mai încet.

„În trafic, seniorii sunt, într-un fel, agresați. Sunt claxonați, sunt înjurați de foarte multe ori, dar șoferii, uneori, nici nu-și dau seama că în fața lor se află un senior. Cumva, de aici a pornit ideea. Și eu am acasă seniori care încă mai conduc, și conduc încet, pentru că nu mai sunt la fel de agili… și colegii mei la fel”, povestește Ana.

Cei trei tineri antreprenori au businessuri separate, fără legătură cu campanii de conștientizare sau de siguranță la volan. Cu toate acestea, ideea născută dintr-o nevoie i-a adus împreună și nu au stat prea mult pe gânduri. Astfel că, de două săptămâni, semnul „Senior Safe” este deja disponibil pentru achiziționare, iar marca a fost deja înregistrată.

Vor accepta seniorii să-și pună acest semn în mașină?

Cei trei antreprenori speră ca semnul să ajungă, în scurt timp, pe cât mai multe mașini conduse de seniori.

„Ne-am gândit să facem semnul ăsta. Am lucrat la cum să arate, l-am scos la un preț foarte mic, pentru a fi accesibil tuturor, am făcut marca înregistrată, și tot ce trebuie, și urmează să mergem cu el mai departe, în ideea în care să se reglementeze legal cumva…”, spune Ana Militaru.

În ceea ce privește o reglementare legislativă care să prevadă obligativitatea — ca în cazul semnelor de începător — Ana nu crede că va fi posibilă. „Nu cred că va putea fi obligatoriu, pentru că sunt foarte mulți care nu recunosc că trebuie să-l poarte… sau nu vor, pentru că ei sunt de părere că au condus atâția zeci de ani și ei știu să conducă.”

Cu toate acestea, cei trei speră că vor putea determina o inițiativă legislativă care măcar să recomande semnul pentru cei trecuți de o anumită vârstă.

Seniorii: 31% din decesele rutiere europene, la doar 21% din populație

Ana Militaru recunoaște faptul că, în timpul demarării proiectului, a căutat statistici și a descoperit o realitate îngrijorătoare: la nivel european, persoanele de peste 65 de ani reprezintă aproximativ 31% din totalul deceselor rutiere, deși constituie doar 21% din populație. „Ceea ce este foarte mult”, spune ea.

Deși mulți ar putea vedea semnul ca pe o jignire, ea subliniază că realitatea nu poate fi ignorată: „Am văzut multe cazuri în care seniorii merg mai încet, încurcă pedalele, sunt multe astfel de exemple…”

„Ideea semnului nu este să-i marginalizăm, să le minimizăm aptitudinile… Îmi dau seama că, pentru unii dintre ei, o să fie greu să accepte asta. Senior Safe trebuie să fie privit ca un semnal de empatie pentru cei care văd în trafic o mașină cu astfel de semne”, subliniază tânăra.

Ar trebui retras permisul de conducere la o anumită vârstă?

În ceea ce privește o posibilă modificare a legislației referitoare la retragerea permisului de conducere la o anumită vârstă, antreprenoarea spune că nu ar fi de acord cu o asemenea măsură.

„Nu cred că ar trebui să se retragă permisul de conducere la o anumită vârstă, pentru că sunt cazuri și cazuri. Sunt persoane care, la 70 de ani, conduc mai bine ca tinerii, dar sunt și persoane, tot la 70, care conduc, pentru că au nevoie de mașină pentru a se deplasa, dar conduc mai lent. Am văzut că cei mai mulți conduc lent…”

Ana este conștientă că mulți seniori au nevoie de mașină pentru deplasare. Dar, totodată, crede că, pentru siguranța lor și a celorlalți participanți la trafic, ar trebui să existe o signalistică clară. „Ideea de bază este transmiterea de empatie celor din jur”, explică ea.

Piața pare să aibă nevoie de „Senior Safe”

Imediat după ce au împărtășit viziunea lor, feedback-ul primit de cei trei a fost unul pozitiv. „Comenzile au venit încă de la început, semn că lumea chiar îi vede utilitatea acestui semn de atenționare”, precizează Ana Militaru.

„Ideea a venit fix din cauza a ceea ce se întâmplă în trafic. Suntem mereu la volan, suntem plecați continuu, și vedem multe”, spune Ana. Și alții, asemeni lor, văd la fel, se pare.

„Ai grijă de cei care au avut grijă de tine!”

Antreprenoarea spune că nu cei în vârstă vor fi interesați în principal de noile semne de avertizare, ci familiile acestora — cei care vor să aibă grijă de ei. „Cumva noi pe asta ne-am și bazat mesajul: Ai grijă de cei care au avut grijă de tine!”

În ceea ce privește modalitatea în care seniorii ar putea fi convinși să își doteze mașina cu un astfel de semn, fiecare familie trebuie să găsească propria metodă. „Eu vorbesc din proprie experiență. Bunicul meu nu ar accepta niciodată să-și pună un astfel de semn… dar o să i-l pun eu în mașină”, spune Ana, râzând.

„Fiecare știe cum să-și convingă propriul senior că este mai bine pentru el să aibă acest semn vizibil”, adaugă ea pe un ton serios.

Inițiativa celor trei tineri vine ca un răspuns la o nevoie reală a societății în care trăim, în care „răbdarea” este o noțiune din ce în ce mai puțin folosită și întâlnită.

Ce spune IPJ Prahova cu privire la legalitatea „Senior Safe”

Contactați de Observatorul Prahovean cu privire la legalitatea semnelor „Senior Safe”, reprezentanții IPJ Prahova au transmis faptul că acestea nu sunt ilegale, având în vedere dimensiunea lor redusă.

„În conformitate cu art. 148 din H.G. 1391/2006 privind regulamentul de aplicare al O.U.G. 195/2002 – se interzice conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai:

„să aibă aplicate pe parbriz, lunetă sau pe geamurile laterale afișe, reclame publicitare, înscrisuri ori accesorii, care restrâng sau estompează vizibilitatea conducătorului ori a pasagerilor, atât din interior, cât și din exterior”.

De asemenea, vă comunicăm faptul că semnele distinctive prevăzute de legislația în vigoare sunt cele prevăzute la art. 25 alin. (3) din O.U.G. 195/2002 „semnul internațional distinctiv pentru conducătorul de autovehicul cu dizabilități de auz”, precum și cel prevăzut la art. 149 alin. (1) din H.G. 1391/2006 „conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori de tramvai cu o vechime mai mică de un an de la data obținerii permisului de conducere are obligația de a aplica semnul distinctiv sub forma unui disc de culoare galbenă, cu diametrul de 100 mm, care are în centru semnul exclamării, de culoare neagră, cu lungimea de 60 mm și diametrul punctului de 10 mm”.

În concluzie, legislația în vigoare nu restricționează aplicarea afișelor, reclamelor publicitare, înscrisurilor ori accesoriilor pe parbriz, lunetă sau geamuri laterale, cu condiția ca acestea să nu restrângă sau estompeze vizibilitatea conducătorului ori a pasagerilor”, au transmis reprezentanții IPJ.

Disclaimer: Acest articol nu este unul sponsorizat sau susținut de creatorii Senior Safe și nu există un contract comercial pentru publicarea lui. De asemenea, nimeni din partea lor nu a citit și nu a aprobat textul înainte de apariția lui. Articolul face parte din campania, derulată de Observatorul Prahovean, de promovare a antreprenorilor locali, care aduc plus valoare comunității.