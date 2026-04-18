Un bărbat de 48 de ani, din Sebeș, a murit după ce s-a tăiat cu o drujbă

Un bărbat în vârstă de 48 de ani, din municipiul Sebeș, a murit sâmbătă, 18 aprilie, după ce s-a tăiat cu o drujbă. Cercetările sunt continuate de polițiști în cadrul unui dosar penal pentru infracțiunea de ucidere din culpă.

- Publicitate -

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Alba, polițiștii din Sebeș au fost sesizați, sâmbătă, la ora 16.15, prin apel la 112 de către o femeie în vârstă de 73 de ani, care a anunțat că fiul ei s-a tăiat cu o drujbă.

„Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 48 de ani, din municipiul Sebeș, în timp ce se afla într-o anexă a locuinței, s-ar fi tăiat cu o drujbă, provocându-și leziuni incompatibile cu viața”, potrivit IPJ Alba.

- Publicitate -

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării necropsiei. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal pentru ucidere din culpă.