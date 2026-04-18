Un bărbat de 48 de ani, din Sebeș, a murit după ce s-a tăiat cu o drujbă

Autor: Roxana Tănase
Un bărbat în vârstă de 48 de ani, din municipiul Sebeș, a murit sâmbătă, 18 aprilie, după ce s-a tăiat cu o drujbă. Cercetările sunt continuate de polițiști în cadrul unui dosar penal pentru infracțiunea de ucidere din culpă.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Alba, polițiștii din Sebeș au fost sesizați, sâmbătă, la ora 16.15, prin apel la 112 de către o femeie în vârstă de 73 de ani, care a anunțat că fiul ei s-a tăiat cu o drujbă.

„Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 48 de ani, din municipiul Sebeș, în timp ce se afla într-o anexă a locuinței, s-ar fi tăiat cu o drujbă, provocându-și leziuni incompatibile cu viața”, potrivit IPJ Alba.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării necropsiei. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal pentru ucidere din culpă.

