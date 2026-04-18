Accident pe DN72 Târgoviște – Ploiești, în Dâmbovița. Tânără motociclistă rănită grav

Accidentul rutier s-a produs, sâmbătă, 18 aprilie, pe DN72 Târgoviște – Ploiești, în Dâmbovița. Un autoturism și o motocicletă au intrat în coliziune. O tânără în vârstă de 16 ani a fost rănită grav.

UPDATE: Potrivit IPJ Dâmbovița, din cercetările preliminare, polițiștii au stabilit faptul că o tânâră, de 16 de ani, în timp ce ar fi condus un motociclu pe DN 72, în localitatea Răzvad, la intersecția cu DJ 720, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat, de 43 de ani, din municipiul Târgoviște.

„În urma coliziunii, motociclista a fost rănită, fiind transportată la spital în vederea acordării de îngrijri medicale. Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii accidentului rutier”, a precizat IPJ Dâmbovița.

Știre inițială

Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul a avut loc pe DN72, în apropiere de localitatea Răzvad, după ce un autoturism și o motocicletă au intrat în coliziune.

Traficul rutier se desfășoară îngreunat pe DN 72 Târgovite – Ploiești.