Trafic îngreunat pe Autostrada A3 București – Ploiești, în Ilfov. Accident cu două autoturisme implicate

Accidentul rutier s-a produs pe Autostrada A3 București – Ploiești, în apropiere de localitatea Ștefăneștii de Jos, în Ilfov. Două autoturisme au intrat în coliziune. În urma impactului o persoană a fost rănită.

Potrivit Centrului Infotrafic, traficul rutier se desfășoară îngreunat pe Autostrada 3 km. 14, în apropierea localității Ștefăneștii de jos, județul Ilfov, după ce a avut loc o coliziune între două autoturisme.

„În urma accidentului, o persoană necesită îngrijiri medicale. Traficul rutier se desfășoară îngreunat, pe prima banda a sensului de mers spre capitală, benzile 2 și 3 fiind blocate”, a anunțat Centrul Infotrafic.