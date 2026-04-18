Observatorul Prahovean

24 de jucători juniori de la Steaua, la spital în Arad după o posibilă toxiinfecție alimentară

Roxana Tănase
Foto cu caracter ilustrativ. Sursă: scjarad.ro

24 de adolescenți cu vârste între 15 și 16 ani, legitimați la echipa de juniori a CSA Steaua București, alături de doi antrenori, au ajuns sâmbătă, 18 aprilie, la Unitatea de Primiri Urgențe din Arad, prezentând simptome specifice unei toxiinfecții alimentare.

UPDATE: Autoritățile au suspendat activitatea unui restaurant din Arad după ce juniorii de la Steaua au ajuns la spital

Știre inițială

Potrivit informațiilor publicate de Sport.ro, starea de rău a apărut încă de vineri seara. Cu toate acestea, jucătorii au intrat pe teren sâmbătă, disputând partida împotriva formației UTA Arad.

Ulterior meciului, aceștia s-au deplasat cu autocarul la spital, unde au fost evaluați de medici. Evoluția lor este monitorizată atent de personalul medical.

Între timp, Direcția de Sănătate Publică Arad a deschis o anchetă pentru a stabili cauzele îmbolnăvirii.

Corina Matei
