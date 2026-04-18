O fetiță de 11 ani cu scolioză severă are nevoie urgent de ajutor pentru o operație în Italia

Ioana Botea are doar 11 ani, dar a trecut deja prin 14 intervenții chirurgicale și ani întregi de suferință. Fetița a fost diagnosticată cu scolioză severă în progresie rapidă. Fetița are nevoie de o intervenție chirurgicală complexă într-un centru specializat din Italia, însă costul operației depășește 111.000 de euro. Familia copilei trebuie să strângă acesată sumă până la finalul lunii iunie, pentru ca Ioana să aibă șansa la o viață fără dureri.

În doar câteva luni, deformarea coloanei Ioanei s-a accentuat de la 66 la 74 de grade, în ciuda eforturilor medicale. Corsetul pe care îl poartă 23 de ore pe zi nu mai reușește să țină durerea sub control, iar recent aceasta a început să apară chiar și atunci când îl poartă.

Medicii au stabilit că operația de corecție este necesară, însă intervenția este una complex dat fiind faptul că fetița nu suferă doar de scolioză, ci are mai multe afecțiuni asociate care cresc semnificativ riscurile unei intervenții chirurgicale.

Fetița a fost diagnosticată și cu malformație cardiacă congenitală, fiind operată încă din primele zile de viață și urmând să treacă printr o nouă intervenție pe cord deschis. De asemenea, suferă de hidrocefalie, pentru care a fost operată de mai multe ori.

Familia micuței a găsit o posibilă salvare în afara țării, unde medicii pot realiza o intervenție modernă de tip ASC (corecție anterioară a scoliozei)

Intervenția propusă în cazul Ioanei poate fi realizată într-un spital din Milano care dispune de infrastructură multidisciplinară, inclusiv secție de chirurgie cardiacă.

Procedura recomandată este una minim invazivă și permite o recuperare mai rapidă, de ordinul câtorva săptămâni, comparativ cu aproximativ un an în cazul intervențiilor clasice. Pentru fetiță, o astfel de operație ar putea fi una salvatoare, mai ales că urmează să fie supusă și unei noi intervenții pe cord deschis, iar starea sa trebuie stabilizată înainte.

În același timp, tehnica utilizată de medicii italieni contribuie la menținerea flexibilității coloanei vertebrale și oferă Ioanei șansa unei dezvoltări cât mai apropiate de normal. Un alt avantaj al intervenției tip ASC este evitarea operațiilor repetate în perioada de creștere. În mod obișnuit, acestea ar fi necesare în cazul metodelor clasice, de până la două sau trei ori până la vârsta de aproximativ 16 ani.

Costul operației este, însă, unul uriaș: 111.202,75 Euro, conform devizului estimativ primit în urma consultațiilor. Din păcate, spitalul solicită plata integrală în avans pentru a programa intervenția.

„Trebuie să strângem această sumă cât mai repede. Fereastra optimă de timp pentru a efectua operația se încheie la sfarsitul lunii iunie, dată fiind viteza de evoluție a bolii.

În acest interval Ioana mai poate fi operată înainte ca deformarea să se accentueze atât de mult, încât acest tip de intervenție să nu mai fie posibil și, de asemenea, să nu se suprapună cu operația cardiacă sau cu o posibilă defectare a șuntului, fapt ce ar împiedica temporar orice altă intervenție.

Din păcate boala avansează punând presiune asupra plămanilor și a inimii. Suntem părinți care au reușit să navigheze prin peste 11 ani de spitale, dar acum am ajuns într-un punct în care nu ne mai putem descurca fără sprijin”, este mesajul disperat a familiei Bucuroaia.

Cei care vor să ajute, pot face donații în conturile de mai jos:

ING – Codul IBAN:

Numele titularului de cont: Camelia Eveline Bucuroaia (mama Ioanei)