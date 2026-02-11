„Marcu e unul dintre noi”. Apel umanitar lansat de salvamontiștii din Sinaia

Un apel umanitar a fost lansat de Salvamont Sinaia, pentru găsirea unor donatori de sânge cu grupa B Rh negativ. Marcu Corneliu Lucențiu, angajat de 15 ani al domeniului schiabil din Sinaia, are nevoie de ajutor. Acesta se confruntă cu o suspiciune de leucemie și este internat la Spitalul Fundeni din București.

Bărbatul este cunoscut turiștilor care vin pe pârtiile din Sinaia pentru activitatea sa ca operator de utilaje și responsabil al instalațiilor de transport pe cablu.

Acesta a fost transferat recent de la Brașov la București pentru investigații și tratament de specialitate. Potrivit apropiaților, starea sa necesită transfuzii urgente, iar grupa sanguină rară îngreunează găsirea rapidă a donatorilor.

Cei care pot ajuta sunt rugați să se prezinte la orice centru de transfuzie sanguină din Ploiești sau București, cu mențiunea:

Pentru: Marcu Corneliu Lucențiu

Spital: Fundeni – Secția Hematologie

Un gest simplu poate face diferența pentru cel care, ani la rând, a contribuit la siguranța și funcționarea domeniilor schiabile din Sinaia.

Încurajăm persoanele care nu pot dona să distribuie apelul astfel încât informația să ajungă la potențiali donatori.