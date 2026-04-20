Președintele PSD, Sorin Grindeanu, după ședința PSD: Este o variantă să depunem o moțiune de cenzură

După ședința PSD de luni, 20 aprilie 2026, în cadrul căreia social-democrații au votat cu o majoritate covârșitoare că nu îl vor mai susține pre premierul Ilie Bolojan, președintele partidului, Sorin Grindeanu, a făcut o serie de declarații, la Digi24.

Acesta a precizat că „mâine sau poimâine” vor avea loc consultări cu președintele Nicușor Dan, iar poziția PSD se va păstra: un guvern fără Ilie Bolojan.

Declarațiile lui Sorin Grindeanu

„Pentru noi este simplu (…) Asta înseamnă că, Ilie Bolojan, nu mai poate să aibă susținerea noastră, nu va mai avea voturile PSD.”

„Ilie Bolojan va rămâne o perioadă, mai lungă sau mai scurtă, la Palatul Victoria.”

„Ori o să avem o coaliție pro-occidentală, dar fără Ilie Bolojan premier, ori PSD merge în opoziție.”

„Nu văd din prima discuțiile să meargă în direcția moțiunii de cenzură.”

„Avem un protocol, care acum pare că e doar o hârtie. Dar, acolo lucrurile sunt clare, cine și ce ocupă în această coaliție.”

„Președintele va încerca să găsească o soluție astfel încât o majoritate pro-europeană să rămână. Dar fără Ilie Bolojan, din punctul de vedere al PSD.”

„În 45 de zile va trebui să vină în parlament, să-și verifice majoritate dacă ea există. Dacă nu există majoritatea, Guvernul se consideră picat.”

„Este o variantă să depunem o moțiune de cenzură. Nu este prima, dar este o variantă. (…) Ilie Bolojan trebuie să plece.”

„80% din români spun că România merge într-o direcție greșită. Îndreptarea acelei direcții asta înseamnă plecarea lui Ilie Bolojan.”

„Le mulțumesc pentru sfaturi, le mulțumesc celor care ne vor „binele”. Soluțiile sunt cele pe care le-am enunțat: ori pleacă Ilie Bolojan, ori PSD merge în opoziție.”

„Guvernul este nefuncțional. Atunci trebuie să găsești o soluție ca să mergi mai departe.”

„În aeroportul din Oradea s-au băgat zeci de milioane de euro, are curse cu trei pasageri.”

„De când am acceptat ca un partid de pe locul 3 să dea prim-ministrul, a fost o greșeală. Ori rămânem la guvernare, și avem un parteneriat real, nu să fie PSD sac de box, ori PSD-ul trece în opoziție.”

„Niciodată în aceste 10 luni PSD nu a simțit că Ilie Bolojan este și premierul său, deși asiguram 45% din voturi.”

„În momentul în care nu vom avea o soluție, PSD a decis că nu mai poate face dintr-un guvern din care face parte Ilie Bolojan.”