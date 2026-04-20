Fiul lui Ilie Dumitrescu, Toto, condamnat cu suspendare pentru fugă de la locul unui accident auto

Luni, 20 aprilie 2026, actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost condamnat în primă instanţă, la doi ani de închisoare cu suspendare, scrie presa națională. Condamnarea, pronunțată de Judecătoria Sectorului 1, într-un dosar privind accidentul rutier pe care l-a provocat în 2025 în cartierul Primăverii din Capitală. După producerea accidentului, Toto Dumitrescu a părăsit locul faptei.

Potrivit hotărârii instanţei, Toto Dumitrescu are interdicţia de a conduce autovehicule pe drumurile publice timp de trei ani. De asemenea, este obligat să efectueze 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii, fie la Arhiepiscopia Bucureştilor, fie la Fundaţia pentru Promovarea Sancţiunilor Comunitare.

Decizia instanței nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel.

Accidentul a avut loc în data de 14 septembrie 2025, la intersecţia dintre bulevardele Mircea Eliade şi Primăverii, în Sectorul 1. Conform primelor informaţii, o şoferiţă de 23 de ani, care circula pe bd. Primăverii, a intrat în coliziune cu autoturismul condus de Toto, care venea de pe bd. Mircea Eliade. În urma impactului, maşina femeii a lovit un alt autovehicul aflat în spatele ei.

Şoferiţa a fost rănită şi transportată la spital, în timp ce Toto Dumitrescu a părăsit locul accidentului pe jos. El a fost găsit de poliţişti după 48 de ore, într-un apartament, iar ulterior, a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind acuzat de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia.

Actorul a fost supus unei expertize la INML, rezultatul fiind pozitiv la consumul de cocaină.

Toto Dumitrescu a mai avut probleme cu legea, fiind condamnat în 2021 la opt luni de închisoare cu amânarea executării pedepsei, pentru conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.