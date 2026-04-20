Prahova are 132 de medici de familie care au vârsta de pensionare. În Lapoș nu există niciun medic

Criză de medici de familie în Prahova. Potrivit datelor transmise de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate la solicitarea Observatorul Prahovean, zeci de localități, inclusiv Ploiești, au nevoie urgentă de doctori. În Lapoș, comună cu 1.022 de locuitori, nu există niciun medic de familie pentru populație. Oamenii, în special vârstnici, sunt nevoiți să bată drumul în alte localități pentru consultații sau să renunțe complet la serviciile de bază.

- Publicitate -

În Prahova, în luna aprilie, 333 de medici de familie se află în relație contractuală cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, fiind încheiate 319 contracte cu furnizorii de servicii medicale.

Cu toate acestea, datele transmise de CAS Prahova arată că sistemul nu acoperă nevoile populației, deficitul total fiind de 36 de medici de familie. Sunt înregistrate lipsuri în 26 de localități din județ, de la municipii până la comune izolate. Și mai grav este faptul că 132 dintre medicii de familie aflați în contract cu Casa au vârsta de peste 65 de ani adică pot ieși la pensie potrivit legii.

- Publicitate -

În Ploiești, cel mai mare oraș al județului, este nevoie de 6 medici de familie, în timp ce în Câmpina deficitul este de 2 medici. Situații similare se regăsesc și în alte orașe: Mizil și Vălenii de Munte au nevoie de câte 2 medici, iar Boldești-Scăeni, Comarnic, Slănic și Urlați au fiecare câte un post neacoperit.

Cea mai gravă situație este în comuna Lapoș, unde nu există niciun medic de familie. Locuitorii sunt nevoiți să se deplaseze în alte localități pentru servicii medicale de bază sau să renunțe complet la servicii.

În unele comune, CAS Prahova a mai transmis că încearcă să acopere deficitul prin puncte de lucru secundare ale medicilor din alte localități. Astfel de situații există în Apostolache, Boldești-Grădiștea, Călugăreni, Cărbunești, Secăria, Talea sau Tătaru.

- Publicitate -

În aceste cazuri, pacienții nu au un medic permanent în comună, ci depind de programul limitat al unui medic care vine câteva ore sau zile pe săptămână din localitatea unde își desfășoară activitatea principală.

Lista localităților afectate de deficitul medicilor de familie include și Ariceștii Rahtivani, Berceni, Brebu, Drăgănești, Filipeștii de Pădure, Măneciu, Posești, Târgșoru Vechi (unde sunt necesari doi medici) și Valea Călugărească.

În alte zone, precum Cosminele sau Gura Vadului, există puncte de lucru, însă acestea nu pot compensa lipsa unui medic titular.

- Publicitate -

Lipsa medicilor de familie afectează direct accesul la servicii medicale esențiale în Prahova, de la consultații și rețete compensate până la monitorizarea pacienților cronici, în special în zonele mici și izolate.