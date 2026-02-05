Cum se calculează și cine plătește concediul medical. Precizări CAS Prahova

Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Prahova a transmis noi precizări cu privire la modificările legate de plata concediului medical. Prima zi a concediului medical nu va mai fi plătită, fiind suportată de angajat.

- Publicitate -

Potrivit Casei de Asigurări de Sănătate Prahova, concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate se calculează și se plătesc prin diminuarea cu o zi și se suportă astfel:

de către angajator, din a 2-a zi până inclusiv în a 6-a zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, cu excepţia indemnizaţiilor aferente certificatelor de concediu medical acordate persoanelor asigurate pentru care a fost instituită măsura izolării

din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, începând cu:

ziua următoare celor suportate de angajator, şi până la data încetării incapacităţii temporare de muncă a asiguratului sau a pensionării acestuia;

- Publicitate -

a 2-a zi în cazul indemnizaţiilor care se suportă integral potrivit legii din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

„Ordonanța prevede, de asemenea, că perioadele în care indemnizația se acordă cu diminuarea cu o zi constituie în continuare stagiu de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, fără a afecta calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate”, a precizat CAS Prahova.

Controale pentru concediile medicale

Casa de Asigurări de Sănătate precizează că poate efectua controale asupra concediilor medicale din oficiu sau la solicitarea angajatorilor, acestea vizând, în principal legalitatea și temeinicia acordării concediilor medicale, analiza documentelor medicale în baza cărora au fost eliberate certificatele de concediu medical îndeplinirea condițiilor privind durata concediului potrivit legislației în vigoare și corectitudinea completării certificatelor.

- Publicitate -

Certificatele neconforme se transmit cabinetelor de expertizare a capacității de muncă în vederea analizării și verificării din punct de vedere medical a acestora și pot avea consecințe grave, asiguratul putând pierde dreptul la indemnizație.

„La rândul lor, medicii pot fi sancționați disciplinar, potrivit Legii nr.95/2006, cu modificările și completările ulterioare”, a precizat CAS Prahova.

Ce indemnizații se acordă pentru concediul medical

55% din baza de calcul pentru concedii de 1-7 zile

65% pentru concedii de 8-14 zile

75% pentru concedii peste 15 zile.

Astfel, indemnizația de concediu medical se calculează adunând veniturile brute obținute în ultimele 6 luni, suma totală fiind împărțită la numărul de zile lucrărtoare din acea perioadă. Din această medie se calculează procentul de 55%, 65% sau 75% cu care este plătită o zi de concediu medical.

- Publicitate -

Măsura nou adoptată pentru certificatele de concediu medical se aplică în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027