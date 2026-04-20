PSD decide astăzi dacă îi retrage sprijinul politic premierului Bolojan

Partidul Social Democrat se reunește luni, 20 aprilie, într-o ședință decisivă în care va vota dacă îi retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, într-un moment de tensiune maximă în coaliția de guvernare. O astfel de decizie ar putea declanșa o criză politică majoră, cu efecte imediate asupra stabilității guvernării.

- Publicitate -

UPDATE: Conducerea PSD s-a întrunit, luni, la ora 10.00, pentru a stabili întrebarea care va fi adresată, la referendumul intern, organizat la ora 17.00, celor aproximativ 5.000 de membri social-democrați. Astfel, decizia luată a fost ca, în cadrul consultării, întrebarea să fie: „Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan?”.

Știre inițială

- Publicitate -

După o săptămână de conflicte deschise între liderii coaliției, inclusiv cu schimburi dure de replici, PSD ia în calcul trei variante de lucru. Prima ar fi retragerea sprijinului politic pentru premier care ar echivala, în practică, cu pierderea majorității parlamentare de către actualul Executiv.

Dacă PSD decide să iasă de la guvernare și să își retragă miniștrii, impactul asupra Executivului ar fi imediat. Guvernul ar pierde o parte esențială din structura sa, iar funcționarea ar putea continua doar într-o formulă de interimat sau printr-o remaniere forțată.

În paralel, PSD ar putea susține inițierea unei moțiuni de cenzură, care, dacă ar fi adoptată, ar duce la căderea Guvernului. În acest scenariu, ar începe negocieri pentru formarea unei noi majorități sau chiar discuții privind organizarea de alegeri anticipate.

- Publicitate -

Variantele lui Grindeanu

De altfel, duminică seară, Sorin Grindeanu a susținut, potrivit Antena 3, că există cele trei variante de lucru.

„Eu am prezentat colegilor trei variante – unu, să rămânem ca acum, exact cum suntem și o să vă spun că a fost un singur coleg, care a spus că da. Eu nu exclud nimic, vă spun variantele.

Pare că doar o minoritate ar susține. Să rămânem într-o formulă de coaliție pro-europeană dar cu lucrurile reașezate. Și a treia să trecem în opoziție. Dacă vor fi consultări, asta înseamnă că prima variantă nu există, că nu vor fi consultări dacă decidem că rămânem cum suntem acum”, a precizat Sorin Grindeanu, potrivit Antena 3.

- Publicitate -

Bolojan: „Nu îmi dau demisia”

Unul dintre scenarii este acela în care premierul Ilie Bolojan refuză să își dea demisia, lucru confirmat, de altfel, din nou, duminică seară, într-un interviu la B1.

- Publicitate -

„Ceea ce se poate întâmpla începând de mâine, declanșarea unei crize politice pe lângă criza economică mondială, mințându-și electorii, neluînd în calcul efectele posibile. Nu au fost prezentate alte soluții de către PSD și avem această responsabilitate de a guverna țara. Nu îmi dau demisia”, a declarat primul ministru.

În acest caz, Guvernul ar rămâne în funcție, dar fără o majoritate clară în Parlament. PNL și USR ar urma să preia ministerele lăsate libere de PSD. Într-un astfel de scenariu, Executivul ar deveni vulnerabil la orice moțiune de cenzură și ar depinde de negocieri punctuale pentru adoptarea fiecărei măsuri.

Mai mult, lipsa unei majorități stabile ar bloca sau întârzia adoptarea unor decizii importante, inclusiv măsuri economice sau reforme asumate la nivel guvernamental.

- Publicitate -

Scenariul compromisului politic

Nu este exclus, însă, nici scenariul unei înțelegeri de ultim moment. PSD ar putea rămâne la guvernare, dar cu condiții ferme: schimbarea premierului, renegocierea programului de guvernare sau redistribuirea portofoliilor ministeriale.

De altfel, duminică seară, liderul PSD, Sorin Grindeanu, nu a exclus posibilitatea ca președintele Nicușor Dan să convoace, marți sau miercuri, consultări la Cotroceni.

O astfel de soluție ar evita o criză politică imediată, dar ar menține tensiunile în interiorul coaliției, cu riscul reapariției conflictelor într-un termen scurt.