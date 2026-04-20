Urs văzut luni dimineața pe o stradă din Băicoi. A fost emis RO-Alert

ISU Prahova a emis luni dimineață un mesaj RO-Alert în orașul Băicoi din Prahova după ce un urs a fost văzut pe strada Carpați din localitate.

Oamenii sunt sfătuiți să evite împrejurimile străzii Carpați, să rămână în locuințe și să nu se expună riscului de a fi atacați în încercarea de a fotografia sau hrăni animalul sălbatic.

„A fost semnalată prezența unui urs in localitatea Băicoi, strada Carpați. Evitați zona, rămâneți în locuințe! Păstrați distanta față de animal și nu încercați să vă fotografiați cu acesta sau să îl hrăniți.

Fără să vă expuneți pericolului, protejați animalele din gospodărie”, se arată în mesajul RO-Alert