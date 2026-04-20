Fiica unui cunoscut medic din Ploiești, care a salvat vieți în pandemie, luptă cu o formă rară de cancer

Carina, fiica medicului Ramona Vasile de la Movila, care a salvat vieți în pandemie, luptă acum pentru propria viață. Adolescenta a fost diagnosticată cu o formă rară și agresivă de cancer și are nevoie de sprijinul comunității pentru a fi tratată în străinătate.

O adolescentă de doar 15 ani din Câmpina trece prin cea mai grea încercare a vieții sale, după ce a fost diagnosticată cu o formă rară și agresivă de cancer. Tratamentul care îi poate salva viața este disponibil doar în străinătate, iar costurile depășesc posibilitățile financiare ale familiei.

O boală rară și agresivă

Este vorba despre Carina, jucătoare de handbal legitimată la CS Câmpina, o tânără plină de energie și visuri, care până de curând își petrecea timpul pe terenul de sport, alături de colegi și prieteni.

Destinul i s-a schimbat brusc atunci când medicii au stabilit diagnosticul: sarcom nediferențiat cu celule mici rotunde, o afecțiune oncologică severă, rară și extrem de agresivă.

Mama ei este medicul care a salvat numeroase vieți în pandemie

În spatele acestei lupte dramatice se află o familie cunoscută și respectată în comunitatea medicală din Prahova.

Carina este fiica reputatului medic Ramona Vasile, de la Secția de Boli Infecțioase – ”Movila” a spitalului județean de urgență din Ploiești, un profesionist care a fost în prima linie în perioada pandemiei și care a contribuit la salvarea a numeroase vieți.

Ani la rând, medicul Ramona Vasile a fost sprijin pentru pacienți și familiile lor, în momente critice. Astăzi, rolurile s-au inversat: familia are nevoie de sprijinul comunității pentru a-i oferi Carinei șansa la viață.

Tratamentul este posibil doar în străinătate

În prezent, Carina se află într-un spital din Roma, unde urmează un protocol terapeutic complex, care se va desfășura pe o perioadă estimată de aproximativ 9 luni, urmând ca ulterior să fie supusă unei intervenții chirurgicale.

Tratamentul este dificil, de durată și costisitor. Cheltuielile medicale, transportul, cazarea și îngrijirea vor depăși resursele financiare ale familiei.

Reprezentanții familiei spun că timpul este esențial, iar continuitatea tratamentului depinde de sprijinul celor care pot ajuta.

Cum poate fi ajutată Carina

Orice gest contează și poate face diferența în această luptă pentru viață. Se șpot face donații în contul unei asociații sau direct în contul personal al mamei Carinei.

RO67BTRLRONCRT0670780902

Asociația „Matei – Din suflet pentru un vis”

Mențiune: Donație umanitară Carina

Vasile Lucia Ramona

RO59BTRL04301201H43137XX

Mențiune: „Donație umanitară Carina”

De asemenea, se pot face donații prin completarea formularului 230 până la data de 25 mai. Detalii aici Declaratie 230 Contract sponsorizare asociatie (CARINA)

Apel la solidaritate

Carina este un copil care își dorește să se întoarcă la viața normală: la școală, la prieteni, la handbal. Pentru asta are nevoie de o șansă reală la tratament.

În urmă cu doar câțiva ani, mama ei era printre medicii care luptau zi și noapte pentru pacienți, în cele mai grele momente ale pandemiei. Astăzi, familia trece prin propria luptă și are nevoie de sprijinul comunității.