Grădinița cu program prelungit Ploieștiori, o soluție elegantă la numai 10 minute de Ploiești

Înființată în 2011 printr-un proiect pe fonduri europene, Grădinița cu program prelungit Ploieștiori este una dintre cele mai bine dotate din județ. Cuprinde patru grupe pentru copii și e dotată cu cabinet medical modern și bine echipat. Interiorul este unul generos, foarte bine luminat, cu mobilier vesel și bine adaptat nevoilor celor mici. Cantina grădiniței este de asemenea, una generoasă, copiii servind masa în condiții de catering.

La numai 10 minute de Catedrala Sfântul Ioan Botezătorul din Ploiești, Grădinița Ploieștiori este una dintre cele mai căutate din zonă mai ales pentru calitatea actului pedagogic.

Opt educatoare, fiecare dintre ele titulare pe post, asigură atât activități diverse și bogate în conținut, dar și o continuitate în procesul de învățare al copiilor. Toată organizarea grădiniței este asigurată zilnic de cinci persoane ca personal nedidactic, practic oameni bine instruiți care au grijă că celor mici să nu le lipsească nimic.

Unitatea de învățământ beneficiază și de o curte generoasă, atent amenajată, unde copiii pot ieși la joacă și la diverse activități educative, atunci când vremea le permite. Un plus pentru părinți îl constituie parcarea generoasă din zona grădiniței și lipsa traficului intens în zonă.

Sâmbătă, 25 aprilie, între orele 10.00 și 12.00, grădinița organizează “Ziua porților deschise”, un foarte bun moment să mergeți să o vizitați și să aflați dacă este soluția corectă pentru copilul dumneavostră.