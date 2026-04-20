Bărbat reținut la Ploiești după ce a fost prins cu 26.000 de țigarete netimbrate

Un bărbat de 47 de ani, din București, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Ploiești, după ce a fost prins transportând 26.000 de țigarete, dintre care aproximativ jumătate nu aveau marcaje fiscale conforme.

Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție, intervenția a avut loc în dimineața zilei de 19 aprilie, în jurul orei 09:00, când polițiștii Secției nr. 1 Ploiești au oprit pentru control un bărbat care transporta un bagaj voluminos, ascuns sub articole vestimentare. În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit țigaretele susceptibile a proveni din circuitul ilicit.

„În urma legitimării, polițiștii au stabilit identitatea persoanei în cauză, aceasta fiind un bărbat în vârstă de 47 de ani, domiciliat în municipiul București. Procedând la efectuarea controlului corporal, precum și la verificarea autovehiculului deținut de acesta, polițiștii au identificat cantitatea de 26.000 de țigarete, dintre care aproximativ 50% nu prezentau marcaje fiscale conforme, existând indicii temeinice că acestea provin din circuitul ilicit al produselor accizabile”, a precizat IPJ Prahova.

Produsele din tutun au fost indisponibilizate de către polițiști, în vederea continuării cercetărilor și stabilirii cu exactitate a provenienței, circuitului și destinației acestora.

Pe baza probelor administrate, bărbatul a fost reținut și urmează să fie prezentat procurorilor pentru dispunerea unei măsuri preventive.