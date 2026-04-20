Paștele Blajinilor, sărbătorit la Ploiești în avans și cu derogare de la primar

Mulți creștini sărbătoresc astăzi Paștele Blajinilor. Merg la cimitire, aprind lumânări, dau de pomană și se roagă pentru sufletele celor adormiți. În unele tradiții, se spune că lunea, după duminica Tomii, este Paștele pentru cei trecuți în neființă. Unii o consideră însă o sărbătoare păgână.

Rromii au sărbătorit Paștele Blajinilor în avans la Ploiești

În unele regiuni, în cimitire se dă un adevărat ospăț. Rromii obișnuiesc să încingă grătare și să întindă mese îmbelșugate.

La Ploiești, anul trecut, primarul Mihai Polițeanu a interzis acest fel de petreceri.

„Cu tot respectul pentru tradițiile de orice fel, religioase sau de altă natură, astfel de evenimente nu își au locul în cimitirele publice. Și nu vor mai fi tolerate.”, scria edilul , în 2025, într-o postare pe Facebook.

Anul acesta, primarul Mihai Polițeanu a cerut celor de la SGU Ploiești să accepte tradiția rromilor în cimitire, însă într-o manieră civilizată. Nu au mai fost acceptate mese întinse, dube pe alei sau muzică.

Rromii au sărbătorit ieri Paștele Blajinilor în cimitirul Mihai Bravu, cu decență și chiar au lăsat după ei lună, a declarat pentru Observatorul Prahovean, directorul SGU Ploiești, Dragoș Măchițescu. Acesta mai spune că pentru a preveni incidentele neplăcute, a dispus suplimentarea și mobilizarea corespunzătoare a angajaților care asigură paza în cimitire. De asemenea a fost pusă în gardă și Poliția Locală.

În această dimineață era liniște în cimitirul Mihai Bravu, nici urmă de grătar sau ospăț. Anul trecut s-a dat acolo o petrecere de pomină, inclusiv cu taraf.

Potrivit directorului SGU Ploiești, pentru luni, 20 aprilie, nu sunt programate astfel de evenimente în acest context, nici în cimitirul Mihai Bravu și nici în cel de la Viișoara, locurile preferate de rromii pentru marcarea Paștelui Blajinilor.

Potrivit legii, sunt interzise petrecerile, grătarele și muzica în cimitire, acestea fiind considerate spații de reculegere. Amenda poate ajunge la 3000 de lei.

Credințe și superstiții de Paștele Blajinilor

Sunt numeroase tradiții și superstiții cu privire la această zi. Cei care locuiesc în apropierea unui curs de apă obuișnuiesc să arunce coji de ouă roșii pe apă. Se spune că acestea ajung în lumea blajinilor, a celor trecuți în neființă, și astfel ei află că a sosit momentul pentru a sărbători Învierea.

O altă credință spune că, în această zi, sufletele morților se întorc printre cei vii. Oamenii obișnuiesc să lase firimituri sau mâncare pe pământ, considerând că hrănesc sufletele celor plecați dintre noi.

Unii credincioși spun că de Paștele Blajinilor nu e bine să îi vorbești de rău pe cei morți. Acest lucru poate aduce ghinion.

În multe zone, se spune că nu este bine să speli, să faci curățenie sau să muncești prin curte, dacă nu vrei să tulburi liniștea celor care se întorc cu sufletul de Paștele Blajinilor.

Ce spune preotul despre Paștele Blajinilor

Observatorul Prahovean a stat de vorbă cu un preot care slujește la o biserică din Ploiești, pentru a afla semnificația acestei zile.

„În calendarul bisericesc nu este menționată zi de sărbătoare, așadar în biserică nu se oficiază nicio slujbă astăzi. Nu se vorbește despre Paștele Blajinilor în bisericile noastre. Paștele este doar unul, Hristos a înviat o singură dată, nu poți spune că a înviat o dată pentru unii și încă o dată pentru alții. Nefiind zi de sărbătoare, nu există interdicție pentru a spăla rufe sau a face treburi în casă”.

Potrivit tradiției, în lunea de după duminica Tomii, rudele celor adormiți merg la cimitir pentru a le aprinde acestora o lumânare, dau de pomană, iar unii preoți merg la morminte, pentru a ține slujbe de pomenire.

„A te ruga pentru cel adormit și a face o milostenie pentru acesta este una, însă a merge tu în cimitir să ciocnești ouă de cruce, de mormânt, și să încingi grătare printre morminte, poate deveni o impietate”, ne-a mai declarat preotul.