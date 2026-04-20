Nicușor Dan în ziua în care PSD decide dacă îl mai sprijină pe Bolojan: „probabil vom intra în turbulențe politice”

Președintele Nicușor Dan a declarat că România ar putea intra într-o perioadă de instabilitate politică, chiar în ziua în care Partidul Social Democrat (PSD) urmează să decidă dacă mai susține actualul premier, Ilie Bolojan.

Șeful statului a vorbit despre o posibilă criză politică, însă a subliniat că, în pofida tensiunilor, există un consens larg în privința unor teme esențiale pentru stabilitatea țării. „Probabil că vom intra în turbulențe politice, însă există consens pe PNRR. Cele patru partide occidentale și minoritățile sunt de acord ca toate actele normative necesare să fie adoptate astfel încât România să primească fondurile europene”, a declarat președintele.

Acesta a dat asigurări că România își va respecta angajamentele din PNRR și va continua să urmeze traiectoria financiară stabilită. Totodată, a precizat că există consens și în privința menținerii bugetului actual.

În ceea ce privește viitorul guvernării, președintele a admis că nu există, în acest moment, o formulă clară pentru continuarea unei majorități pro-occidentale. „Sper să găsim o soluție pentru a continua o guvernare pro-occidentală. Dacă avem două partide fără de care nu se poate forma o majoritate, iar acestea sunt în dezacord, în prezent nu există o formulă”, a explicat acesta.

Întrebat despre posibilitatea numirii unor miniștri tehnocrați, în eventualitatea în care premierul ar face o astfel de propunere, președintele a evitat să intre în scenarii. „Nu este momentul să anticipăm. Se vor întâmpla lucruri în această seară și probabil vom intra în turbulențe. Vom avea una sau mai multe runde de consultări”, a spus acesta, adăugând că încearcă să își păstreze rolul de mediator în contextul tensiunilor sociale și politice.

Președintele a subliniat că actualele tensiuni nu sunt noi, însă până acum a existat coerență pe marile direcții de guvernare. El a indicat că problema principală se află în prezent la nivelul Parlamentului și al majorității politice.

În final, șeful statului a făcut apel la calm și responsabilitate din partea tuturor actorilor politici: „Îndemnul meu este la calm, echilibru și luciditate pentru toate părțile implicate, pentru a găsi o soluție. Există neînțelegeri politice, dar pe chestiunile importante există consens”.

De asemenea, președintele a precizat clar că nu va susține formarea unui guvern în care să fie implicat Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).