Începe recensământul circulației rutiere din România. Ce trebuie să știe șoferii

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că de marți începe Recensământul General de Circulație Rutieră, care are ca scop determinarea intensității și compoziției traficului rutier, pe categorii de vehicule, actualizarea indicilor de evoluție a cererii de transport, furnizarea datelor necesare pentru fundamentarea investițiilor în infrastructură, întreținerea drumurilor și siguranța rutieră.

„Acesta se desfășoară, începând cu 21 aprilie, în conformitate cu prevederile Normativului AND 557/2025 – Instrucțiuni pentru efectuarea înregistrării circulației rutiere pe drumurile publice indicativ, care stabilește metodologia de înregistrare a datelor de trafic pe drumurile de interes național, județene și comunale.

Obiectivele principale ale recensământului sunt următoarele:

Determinarea intensității și compoziției traficului rutier (structurate pe categorii de vehicule);

Actualizarea indicilor de evoluție a cererii de transport;

Furnizarea datelor necesare pentru fundamentarea investițiilor în infrastructură, întreținerea drumurilor și siguranța rutieră;

Actualizarea bazei de date a Modelelor de Transport.

Recensământul va fi realizat atât prin metode automate (utilizând sisteme automate de monitorizare), cât și prin metoda manuală, în puncte de înregistrare stabilite strategic la nivel național. Potrivit Normativului AND 557/2025, perioadele de înregistrare sunt alese astfel încât să surprindă variațiile sezoniere și zilnice ale traficului, incluzând zile lucrătoare, de weekend și perioade de vârf turistic, conform calendarului din link-ul de mai jos.

De asemenea, acest proces de colectare a datelor NU implică oprirea vehiculelor în trafic. Echipele de recenzori vor fi amplasate în afara părții carosabile, astfel încât fluxul rutier să nu fie afectat.

Rezultatele finale ale recensământului vor fi centralizate și utilizate pentru actualizarea bazelor de date tehnice rutiere și vor fi puse la dispoziția autorităților cu atribuții în gestionarea infrastructurii rutiere.

Monitorizarea fluxurilor de trafic este esențială pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, oferind suportul tehnic necesar proiectării investițiilor, planificării lucrărilor de întreținere și optimizării circulației.

Aceste date permit o analiză precisă a dinamicii traficului și sunt fundamentale în evaluarea impactului asupra mediului, facilitând estimarea emisiilor poluante și elaborarea strategiilor de îmbunătățirea calității aerului”, se arată într-un comunicat de presă al CNAIR.