Premiul record la Joker a fost ridicat. Cu câți bani a rămas câștigătorul

Câștigătorul premiului de categoria I la tragerea Joker din 19 aprilie 2026, în valoare de 65.969.447,56 lei (peste 12,93 milioane de euro), și-a ridicat câștigul astăzi, 20 aprilie, potrivit unui comunicat transmis de Loteria Română.

- Publicitate -

Acesta este cel mai mare premiu acordat vreodată la jocul Joker și din istoria Loteriei Române.

Câștigătorul este din București și joacă ocazional la loto

Potrivit reprezentanților Loteriei Române, câștigătorul este din București, are în jur de 50 de ani și este un jucător ocazional la jocurile Loto 6/49 și Joker.

- Publicitate -

Bărbatul le-a mărturisit reprezentanților Loteriei că, în momentul în care a aflat că a câștigat premiul uriaș, primul gând a fost la cei dragi.

De asemenea, acesta a precizat că numerele câștigătoare nu au avut o semnificație personală.

Biletul norocos a fost jucat online

Biletul câștigător a fost completat online, pe platforma oficială joaca.loto.ro, și a conținut două variante simple la Joker, în valoare de numai 14,50 de lei.

- Publicitate -

Câștigătorul a ales să își păstreze anonimatul, conform regulamentului Loteriei Române.

Cu câți bani a rămâs după impozitarea premiului

Bărbatul nu a plecat acasă cu toată suma pusă în joc, venitul fiind asimilat jocurilor de noroc și impozitat cu 40%.

Astfel, din premiul de 65.969.447,56 de lei câștigătorul Joker a rămas cu 39.596.618,54 lei, după ce statul i-a reținut un impozit de 26.372.829,02 lei.