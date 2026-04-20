A fost câștigat cel mai mare premiu din istoria Joker, 12,93 milioane euro, cu un bilet de 14,5 lei

Loteria Română a anunțat, duminică, 19 aprilie, câștigarea premiului de aproape 13 milioane de euro, cel mai mare din istoria jocului Joker. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro și a costat doar 14,5 lei.

„Acesta este primul castig de categoria I obtinut in acest an la Joker. Ultima data, premiul de categoria I la Joker s-a castigat in data de 15.09.2024 si a fost in valoare de 11.845.622,10 lei”, a precizat Loteria Română.

Conform Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor de tip loto traditional, castigatorul are la dispozitie 90 de zile incepand cu data tragerii pentru a-si revendica castigul.

Numerele extrase

Joker: 17, 7, 27, 37, 15, 11

La 6/49 se înregistrează un report de 17.227.994,96 lei. Numerele extrase: 11, 16, 12, 35, 17, 36

La Loto 5/40 numerele extrase sunt 37, 33, 23, 24, 32, 2