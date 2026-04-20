Naționala României are un nou selecționer: Gică Hagi a semnat contractul

Astăzi, Gică Hagi a fost prezentat oficial ca noul selecționer al echipei naționale a României, semnând un contract pe o perioadă de patru ani, cu principalul obiectiv de calificare la următorul turneu final major.

- Publicitate -

Anunțul a fost făcut de Federația Română de Fotbal în cadrul unei conferințe de presă, în contextul în care postul de selecționer a rămas vacant după încetarea mandatului lui Mircea Lucescu.

Mandatul lui Hagi va începe efectiv în luna iunie, când naționala României va disputa primele meciuri amicale sub conducerea noului selecționer.

- Publicitate -

”Este o onoare, o mare responsabilitate să reprezint încă o dată România, așa cum am făcut-o ca jucător, sper să o fac și ca antrenor. Tot ce contează este să performezi, să ai succes” a declarat Hagi.

Obiectivul principal: calificarea la turneele finale

Conducerea Federației Române de Fotbal a precizat că noul selecționer are ca țintă calificarea la competițiile majore din următorii ani, inclusiv Campionatul European și Campionatul Mondial.

Potrivit oficialilor FRF, strategia este una clară: reconstrucția echipei naționale și obținerea de rezultate consistente în competițiile internaționale.

„E un contract pe patru ani, obiectivul principal este calificarea la următorul turneu final”, a declarat președintele FRF, Răzvan Burleanu.

Hagi revine la națională după aproape 25 de ani

Pentru Gică Hagi, aceasta este o revenire pe banca echipei naționale după aproape un sfert de secol. Fostul mare internațional a mai ocupat funcția de selecționer la începutul carierei sale de antrenor, în 2001, potrivit gsp.ro.

- Publicitate -

Considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști români din istorie, Hagi a evoluat pentru cluburi importante din Europa și a disputat trei Campionate Mondiale și trei Campionate Europene în tricoul naționalei României.

Ce urmează pentru echipa națională

Primele teste pentru noul selecționer vor avea loc în luna iunie, când România va disputa două meciuri amicale, urmând ca în toamnă să înceapă competițiile oficiale din Liga Națiunilor.

Federația și staff-ul tehnic mizează pe experiența lui Hagi pentru a reconstrui echipa națională și pentru a readuce România în prim-planul fotbalului european.