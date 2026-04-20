alPHa Prahova publică raportul de activitate 2025–2026: un an de reorganizare și construcție

Clubul Sportiv alPHa Prahova a publicat raportul de activitate pentru perioada martie 2025 – martie 2026, document care evidențiază principalele măsuri de reorganizare, proiectele dezvoltate și direcția strategică a clubului.

Raportul reflectă un an construit nu în jurul unei persoane, ci al unui proces susținut de decizii asumate și de o echipă care a lucrat coerent pentru transformarea clubului.

”A fost un an deosebit de dificil pentru mine, dar și un an extrem de important. Mă bucur enorm pentru suportul pe care l-am avut din partea echipei aflate în formare și pentru faptul că am găsit oameni extraordinari alături de care am continuat această construcție. De asemenea, mă bucur mult de sprijinul administrativ primit, pentru că simt sincer că povestea abia acum începe.

Tot ceea ce am făcut în acest prim an a fost să recalibrăm activitatea pe un făgaș sănătos, cu o viziune pe termen lung. Obiectivul nostru este clar: să folosim mișcarea – alPHA și implicarea Consiliului Județean în sport pentru a reduce obezitatea, pentru prevenție și pentru a face cât mai mulți copii, tineri și adulți să se îndrăgostească de sport. Performanța rămâne importantă, dar ea este cireașa de pe tort – modul prin care ne bucurăm cu toții de spectacolul sportiv” a declarat pentru Observatorul Prahoveanm directorul alPHa Prahova, Ionuț Urzeală.

Un an de reorganizare internă și profesionalizare

În perioada analizată, clubul a trecut printr-un proces amplu de reorganizare, care a inclus:

• introducerea unui sistem de management pe proiecte;

• implementarea indicatorilor de performanță și a normelor financiare;

• clarificarea rolurilor și responsabilităților la nivelul echipei;

• dezvoltarea unui cadru procedural (peste 10 proceduri interne esențiale).

Aceste măsuri au stat la baza construirii unui model de funcționare predictibil și transparent și au fost implementate printr-un efort colectiv la nivelul întregii echipe.

Proiecte și direcții dezvoltate în 2025–2026

Activitatea clubului a fost structurată pe mai multe direcții:

• educație prin sport și extinderea programelor în școli;

• dezvoltarea sportului de masă (running, karate);

• consolidarea identității publice prin rebranding și comunicare;

• dezvoltarea rețelei de voluntari și implicarea comunității;

• organizarea de evenimente și activări sportive.

În paralel, au fost inițiate proiecte precum alPHa Running Club / alPHa Karate Club și programe educaționale dedicate sprtivilor si elevilor, contribuind la creșterea accesului la sport.

Decizii strategice și eficientizare

Raportul include și decizii cu impact direct asupra organizării și bugetului, precum:

• optimizarea cheltuielilor și restructurarea unor contracte;

• introducerea unui sistem obiectiv de evaluare a sportivilor;

• dezvoltarea unui sistem medical integrat pentru sportivi;

• orientarea către proiecte sustenabile și impact pe termen lung. – CUPA MINI ALPHA IN SCOLI

Aceste decizii au fost rezultatul unui proces intern de analiză și colaborare, reflectând o abordare construită la nivel de echipă.

Acest proces a fost posibil prin implicarea coerentă a întregii structuri organizaționale – de la nivelul decizional, reprezentat de președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, și Consiliul de Administrație, până la echipa executivă și fiecare angajat care s-a alăturat acestui demers. Rezultatele prezentate reflectă o construcție colectivă, bazată pe colaborare, responsabilitate și asumare la toate nivelurile clubului.

Rezultate și impact

Activitatea clubului a generat deja impact în comunitate, cu peste 1.500 de copii implicați în programe sportive și educaționale, obiectivul fiind extinderea semnificativă a bazei de participanți în perioada următoare.

Un element central al acestui proces îl reprezintă echipa – formată din antrenori, personal administrativ, coordonatori și voluntari – care a contribuit direct la implementarea tuturor măsurilor și proiectelor din acest an.

Direcția pentru perioada următoare

alPHa Prahova își propune consolidarea modelului actual, cu accent pe:

• dezvoltarea bazei de selecție prin proiecte în școli;

• creșterea implicării comunității;

• atragerea de parteneriate și resurse complementare;

• susținerea performanței sportive în cadrul unui sistem sustenabil.

Acest parcurs va continua în același format: prin decizii asumate și printr-o echipă care funcționează coerent și orientat spre obiective comune.

Documentul integral poate fi consultat aici: RAPORT