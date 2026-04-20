Atacantul Petrolului, în topul ratangiilor din Superliga României!

Petrolul a terminat la egalitate cu Hermannstadt, scor 1-1, o partidă în care ploieștenii au ratat șansa de a se distanța la șapte puncte de formația sibiană, aflată în luptă directă pentru evitarea retrogradării.

Deși meciul a fost decis după o lovitură de la 11 metri, acordată cu extrem de mare ușurință de arbitrul Horia Mladinovici, la sugestia lui Sebastian Colțescu, din camera VAR, numărul mare de ratări al echipei lui Mehmet Topal a cântărit și el în ecuația partidei.

Chică Roșă n-a mai dat gol în campionat de șase luni

Iar printre cei care ce confruntă cu o criză acută de eficacitate este principalul atacant al echipei, Adrian Chică Roșă. Din păcate pentru el și pentru echipă, fotbalistul de 27 de ani este în topul ratangiilor din campionat.

El a marcat trei goluri în campionat, în 34 de meciuri jucate, având o medie înfiorătoare de un gol la 11,3 partide jucate. Chică Roșă a marcat ultima dată în Superligă pe 24 octombrie 2025, în meciul Petrolul – Csikszereda, când a înscris din penalty. Așadar, săptămâna aceasta el va bifa șase luni fără gol în campionat.

În mod curios, Chică Roșă a avut un cantonament de iarnă excelent, în care a înscris trei goluri, în două meciuri. La nivel de ocazii, Adi Chică Roșă a irosit nouă oportunități mari de poartă, fiind în Top 10, în clasamentul fotbaliștilor care au ratat cel mai mult în acest sezon.

Fotbalistul este la un galben de suspendare

Dacă la nivel de goluri, Chică Roșă stă extrem de rău, el e în topul fotbaliștilor care faultează cel mai mult. Împarte prima poziție cu Paul Papp, ambii având câte 59 de intervenții neregulamentare. Și amândoi au fost sancționați în meciul cu Hermannstadt, ajungând la câte trei avertismente, ceea ce înseamnă că sunt la un singur galben de suspendare.

Randamentul slab al lui Chică Roșă este confirmat și de implicarea lui în joc. El are o medie de 25 de atingeri de minge pe meci, extrem de redusă, și a câștigat 180 de dueluri dintre cele 424 în care a fost implicat. El nu are nicio pasă de gol, doar trei centrări bune în tot sezonul și numai 12 driblinguri reușite.

În ciuda tuturor aceste cifre cvasi dezastruoase pentru el, Chică Roșă a fost titular în 24 de meciuri pentru Petrolul, fiind om de bază sub toți cei trei antrenori care s-au perindat pe la echipă în acest sezon: Liviu Ciobotariu, Eugen Neagoe și Mehmet Topal.

După semi-eșecul de pe teren propriu cu Hermannstadt, Petrolul joacă vineri, 24 aprilie, de la ora 20.30, pe teren celor de la FCSB. Apoi urmează meciul de acasă, cu UTA, în weekendul 1-3 mai, data și ora exactă urmând a fi stabilite ulterior.