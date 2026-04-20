Furt duminică în Oborul Ploiești. O femeie a fost reținută

O femeie în vârstă de 48 de ani din din Ariceștii Rahtivani a fost reținută pentru 24 de ore fiind principala suspectă într-un caz de furt care a avut loc duminică, 19 aprilie, în Oborul Ploiești.

Potrivit IPJ Prahova, polițiștii din cadrul Secției de Poliție nr.1 Ploiești au dispus la data de 19 aprilie a.c., măsura reținerii pentru 24 de ore, față de o femeie, cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

În fapt, la aceeași dată, în jurul orei 10:00, polițiștii au fost sesizați prin intermediul dispeceratului, despre faptul că o persoană necunoscută ar fi sustras o suma de 400 de lei din buzunarul unei persoane care se afla în incinta oborului din municipiului Ploiești.

În urma activităților operative desfășurate, polițiștii au identificat persoana bănuită de comiterea faptei, ca fiind o femeie de 48 de ani din comuna Ariceștii-Rahtivani.

După administrarea probatoriului, față de aceasta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentată unității de parchet competente, în vederea luării unei alte măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, în vederea documentării întregii activități infracționale.