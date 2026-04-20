La ce întrebare anti-Bolojan vor răspunde membrii PSD la referendumul intern

Conducerea PSD a stabilit, în ședința desfășurată în această dimineață, întrebarea la care vor răspunde, în această seară, membrii de partid cu drept de vot la referendumul intern organizat la nivel național.

Consultarea internă vizează o decizie majoră privind viitorul coaliției de guvernare și poziția partidului față de actualul premier.

Potrivit liderilor social-democrați, membrii PSD vor trebui să răspundă la următoarea întrebare:

„Având în vedere prăbușirea economico-socială din ultimele 10 luni — cu recesiune, inflație, afaceri care se închid, șomaj, scăderea investițiilor publice și a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari și categoriile vulnerabile — plus lipsa dialogului real în Coaliție și cu partenerii sociali:

Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan?”

La referendumul intern sunt așteptați să participe aproximativ 5.000 de membri PSD, care vor decide dacă partidul trebuie să continue colaborarea în actuala formulă guvernamentală sau să retragă sprijinul politic premierului.

Având în vedere reacțiile de până acum ale liderilor naționali ai PSD, cel mai probabil votul va fi unul pentru retragerea sprijinului politic premierului liberal.

